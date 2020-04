TASR

Iniciatíva Sme pripravení prepája dobrovoľníkov s nemocnicami

Dobrovoľníci z radov zdravotníckych pracovníkov sa spojili, aby uľahčili nemocniciam situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu.

Bratislava 2. apríla (TASR) - Dobrovoľníci z radov zdravotníckych pracovníkov sa spojili, aby uľahčili nemocniciam situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Iniciatíva medikov a lekárov Sme pripravení prepája dobrovoľníkov so zdravotníckym vzdelaním s nemocnicami a ďalšími zdravotníckymi inštitúciami prostredníctvom webovej platformy smepripraveni.solved.fi.

„Uvedomujeme si, že slovenské zdravotníctvo stojí pred veľkou výzvou a lekári aj sestry sú už dnes vyťažení na maximum. Na druhej strane sú medici a ľudia so zdravotníckym vzdelaním, ktorí by chceli pomôcť, len nevedia spraviť prvý krok. My sme sa rozhodli tieto dve strany prepojiť,“ vysvetľujú iniciátori projektu na webovej stránke.

Platformu podporuje aj Ministerstvo zdravotníctva SR. „Iniciatíva prepája dobrovoľníkov priamo s nemocnicami, kde je o nich záujem. Prihlásiť sa môžu všetci so zdravotníckym vzdelaním od zdravotných sestier, študentov medicíny až po zubárov,“ uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti. Registrovalo sa už viac ako 50 nemocníc a 650 dobrovoľníkov.

Iniciatíva hľadá tiež dobrovoľníkov z radov fyzioterapeutov, ošetrovateľov, lekárnikov, opatrovateľov, záchranárov, sociálnych pracovníkov či ľudí na pomoc s laboratórnou diagnostikou.

Projekt funguje pod záštitou lekára a odborníka na tropickú medicínu či infektológiu Vladimíra Krčméryho, vedúcej Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Henriety Hudečkovej, predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského a ďalších.