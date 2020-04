Dobré noviny

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Daboval Hercule Poirota: Chvalabohu to nie je akčný hrdina, jeho slabosti mi boli veľmi sympatické

Tento rok slávi tvorba kráľovnej anglickej detektívky Agathy Christie storočnicu. Medzi jej nezabudnuteľné postavy patrí bez pochýb aj belgický detektív Hercule Poirot.

Na snímke herec Ján Kožuch, ktorý prepožičal svoj hlas literárnej legende, belgickému detektívovi Hercule Poirotovi. — Foto: Ikar

BRATISLAVA 2. apríla - „Aj Agatha Christie o ňom hovorila, že je veľmi samoľúby, sebecký a ja by som k tomu pridal aj zbabelý. Ale to je na ňom to sympatické, lebo keď si všimneme, že ak sa v určitých dieloch vyskytne nejaká nebezpečná situácia, napríklad streľba, hneď sa schová za nejakého svojho partnera, a tak sa bráni. Chvalabohu to nie je akčný hrdina, a to je na ňom príťažlivé,“ opisuje legendárnu literárnu postavu Ján Kožuch, ktorý mu prepožičal svoj hlas.

V televízii už nie je veľa seriálov, ktoré by sa mu podobali. Príbehom o Poirotovi neholduje násilie, ale naopak, intelekt, duchaplnosť, dedukcia. Čo všetko Poirot a jeho televízny predstaviteľ David Suchet naučil slovenského herca, ktorý s nimi prežil niekoľko profesných rokov? Vypočujte si najnovší podcast vydavateľstva Ikar Knižný kompas, ktorý moderuje literárny publicista Milan Buno.

Počúvajte podcast Knižný kompas: Spotify - Apple podcasty