TASR

Francúzsko navrhuje vytvorenie nového záchranného fondu EÚ

Týmto spôsobom chce vyriešiť spor týkajúci sa emisie spoločných európskych dlhopisov alebo takzvaných koronabondov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Paríž 1. apríla (TASR) - Francúzsko navrhuje vytvorenie nového dočasného záchranného fondu Európskej únie (EÚ) na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu. Týmto spôsobom chce vyriešiť spor týkajúci sa emisie spoločných európskych dlhopisov alebo takzvaných koronabondov.

Existencia fondu by mohla byť obmedzená na 5 alebo 10 rokov a jeho cieľom by bola stimulácia ekonomiky zasiahnutej pandémiou. Tento návrh v stredu prezentoval francúzsky minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire v online vydaní britského denníka The Financial Times.

Boj o tzv. koronabondy

Le Maire uviedol, že v rámci nového záchranného fondu by mala existovať aj možnosť spoločného dlhu. „Nemali by sme byť posadnutí slovami koronabondy alebo eurobondy,“ napísal francúzsky minister. „Mali by sme byť posadnutí možnosťou, aby sme mali silný nástroj na podporu rastu ekonomiky po tejto kríze.“

V utorok na budúci týždeň (7. 4.) má predložiť návrhy opatrení na spoločnú európsku reakciu na aktuálnu „koronakrízu“ aj Euroskupina, uviedol v pondelok (30. 3.) jej šéf Mario Centeno na Twitteri. Na pozadí je práve spor o koronabondy. Lídri členských štátov EÚ tento spor nedokázali vyriešiť a Euroskupina dostala za úlohu predložiť nové návrhy.

Výzva na podporu ekonomík niekoľkých krajín

Lídri Talianska, Francúzska, Belgicka, Grécka, Portugalska, Španielska, Írska, Slovinska a Luxemburska minulý týždeň vyzvali na emisiu spoločných dlhopisov. „Musíme si priznať vážnosť situácie a nevyhnutnosť ďalších opatrení na podporu našich ekonomík," napísali lídri v spoločnom liste.

„Musíme pracovať na spoločnom dlhovom nástroji, emitovanom európskou inštitúciou na získanie peňazí na trhu za rovnakých podmienok a k prospechu všetkých členských krajín.“

Riziko vysoko zadĺžených krajín

Spoločné európske dlhopisy sú spornou témou. Odmietajú ich krajiny s prísnejšou fiškálnou politikou, ako sú Nemecko, Holandsko a Rakúsko, ktoré sa obávajú rizík spojených so zviazaním ich dlhu s vysoko zadlženými krajinami, ako sú Taliansko, Grécko alebo Portugalsko.

Nemeckí politici navrhujú, aby sa namiesto emisie spoločných dlhopisov použil stály euroval, teda Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM). Fond, ktorý bol vytvorený na podporu krajín eurozóny v problémoch, má najvyšší rating a dokáže lacno získať peniaze na trhu. Jeho aktuálna úverová kapacita predstavuje zhruba 500 miliárd eur. Fond má aj vlastný kapitál vo výške 80 miliárd eur.