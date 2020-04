Šatan o titule pre Banskú Bystricu: Vyzýval som ich, aby ho vrátili

TASR

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan vyzval prezidenta HC‘05 Banská Bystrica Juraja Kovala, aby klub vrátil majstrovský titul, ktorý mu pridelila Ligová rada 12. marca

Na snímke sprava prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH ) Miroslav Šatan — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan vyzval prezidenta HC'05 Banská Bystrica Juraja Kovala, aby klub vrátil majstrovský titul, ktorý mu pridelila Ligová rada 12. marca. Keď sa tak nestalo, odobral mu ho Výkonný výbor (VV) zväzu. Šatan to prezradil v stredu vo videorozhovore na oficiálnej stránke SZĽH.

Hokejisti Banskej Bystrice tak napokon nezískali svoj štvrtý majstrovský titul. VV SZĽH ako najvyšší výkonný orgán na svojom utorkovom zasadnutí zrušil pôvodné rozhodnutie Ligovej rady a „baranom“ trofej za predčasne ukončenú sezónu odobral. Tipsport Liga tak v ročníku 2019/2020 nemá majstra.

Dal čas, aby ho vrátili

Šatan bol proti udeleniu Pohára Vladimíra Dzurillu prvému tímu v tabuľke nadstavbovej A-skupiny v čase predčasného rozhodnutia o ukončení ročníka. Pri hlasovaní Ligovej rady sa vyjadril proti, no jej ďalší členovia Richard Lintner a Igor Guryča boli za. Striebro získali hráči Slovana Bratislava, bronz Košičania, oba tímy však cenné kovy neprijali a spolu s mnohými členmi či subjektmi hnutia vyjadrili nesúhlas s postupom Ligovej rady.

Šatan v stredajšom rozhovore vysvetlil aj to, prečo sa Výkonný výbor zaoberal situáciu až po dvoch týždňoch. „My sme zámerne nechceli nejako reagovať a chceli sme dať dostatok času Banskej Bystrici, aby zareagovala sama. Ja som sám prednedávnom vyzval pána Kovala, aby ten titul vrátili a aby to skončilo najlepším možným riešením pre hokej. Bohužiaľ, Bystrica sa rozhodla konať ešte tak, že keď vedela, že včera zasadal Výkonný výbor a pravdepodobne im ten titul odoberie, tak robili ráno pred jeho zasadnutím nejaké mediálne kotrmelce," uviedol vo videu na oficiálnej stránke SZĽH.

Neprofesionálne správanie baranov

Podľa Šatana bolo utorňajšie konanie predstaviteľov bystrického klubu neprofesionálne a nepomohlo k jednote v hokejovom hnutí. „Sabotuje to hokej a jednotu v situácii, keď sa potrebujeme zjednotiť v hnutí, aby sme prekonali túto krízu. Sú to také sabotáže, na aké sme boli zvyknutí od Banskej Bystrice, či už pri nejakých striedavých štartoch, pri nejakých termínoch. Musíme si uvedomiť, že slovenský hokej nie je len Banská Bystrica a myslím si, že toto Výkonný výbor včera uzavrel a dal nejakú náplasť na ranu, ktorá bola v slovenskom hokeji otvorená pred vyše dvoma týždňami. Myslím si, že toto je lepšie riešenie, ako keby mala táto rana dlhodobo hnisať," povedal.

Ako s kvalifikáciou na ZOH 2022?

Šéf SZĽH sa v rozhovore vyjadril aj k ďalším aktuálnym témam. Jednou z nich je olympijská kvalifikácia na ZOH 2022, ktorá je naplánovaná na 27. až 30. augusta v Bratislave. Situácia s pandémiou koronavírusu však môže všetko zmeniť.

„Situáciu s koronavírusom sledujeme a čakáme, ako budú krízový štáb a vláda tieto veci koordinovať. Nám i klubom sa ťažko plánuje do budúcnosti, keďže nevieme, ako dlho táto situácia potrvá. Podľa vyjadrení našich predstaviteľov kulminácia sa ešte len očakáva. Zatiaľ chystáme všetko tak, ako keby olympijská kvalifikácia mala byť. Samozrejme, ak sa kongres IIHF uskutoční počas leta, môže prísť informácia, že to môže byť posunuté alebo zrušené. Sami nevieme, čo sa udeje," uviedol Šatan.

Koronavírus tvrdo zasiahol aj hokej

Pandémia zasiahla šport tvrdo a rovnako tomu bolo aj v hokeji. Po zrušených európskych ligových súťaží a pozastavenej NHL sa nebudú konať ani majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.

„Je nám ľúto, že ich zrušili, všetci sme sa na ne tešili, ale pri tejto situácii, keď nie je možné trénovať, pripravovať sa a ani sa zhromažďovať, to bolo jediné rozumné riešenie, ktoré mohla IIHF urobiť a očakávali sme ho už mesiac. Neuskutoční sa ani kongres, ktorý bol naplánovaný počas MS a na ktorom sa malo rozhodnúť o veľa veciach. Budeme si musieť počkať na náhradný termín. Budeme čakať na informácie, ktoré musia federácie vedieť do nasledujúcej sezóny," uviedol.

Bez MS do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi

Slovenská reprezentácia mala pred šampionátom odohrať osem prípravných zápasov. „Sú de facto zrušené. Nemôžem to povedať oficiálne, čakáme na správu, keď to bude vyhlásené. Z vnútorných informácií od nás môžem povedať, že sme už podpísali dokument, a tak isto aj iné krajiny, že súhlasíme so zrušením a v podstate sme vo fáze, kedy sa čaká na nejaké oficiálne vyhlásenie pre verejnosť, že tieto akcie sú tiež zrušené," vysvetlil Šatan.

Pre pandémiu sa neuskutoční ani turnaj A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov. Tie sa mali konať od 13. do 19. apríla v Spišskej Novej Vsi. Slovensko má stále záujem o ich organizáciu.

„My sme pri rozhovoroch so zástupcami všetkých federácií ponúkli, že by sme boli ochotní organizovať ich aj v náhradnom termíne. Bohužiaľ, zatiaľ sa s istotou nevie ani to, či bude v auguste olympijská kvalifikácia a či sa zrušené tohtoročné šampionáty budú organizovať na budúci rok v rovnakých krajinách alebo v nových. Všetky tieto informácie sú v tejto situácii nezodpovedané a čakáme na kongres, ktorý bude musieť vyriešiť veľa problémov,“ dodal Šatan.