UEFA odložila baráž o ME, Ligu majstrov aj ďalšie zápasy

Slovenskí futbalisti nebudú hrať baráž o postup na EURO 2020 ani v júni tohto roka.

Logo Európskej futbalovej únie (UEFA ) je na vstupe do sídla UEFA vo švajčiarskom Nyone — Foto: TASR/AP

Nyon 1. apríla (TASR) - Slovenskí futbalisti nebudú hrať baráž o postup na EURO 2020 ani v júni tohto roka. Európska futbalová únia (UEFA) ju v stredu pre pandémiu koronavírusu predbežne odložila na neurčito. Potvrdila sa tak pôvodná správa o presune zápasov od agentúry AP, ktorú TASR z jej zdroja briefovala o 13.20 h. Slováci sa v semifinále baráže Ligy národov stretnú s Írskom.

UEFA v stredu odložila na neurčito aj zápasy Ligy majstrov, Európskej ligy UEFA, prípravné reprezentačné zápasy naplánované na jún a júnové kvalifikačné zápasy žien EURO 2021.

Zároveň zrušila finálové turnaje ME do 17 rokov mužov (pôvodne sa mali konať v máji) a ME do 19 rokov žien (júl) a odložila ME do 17 rokov žien (máj) a ME do 19 rokov mužov (júl). V novom termíne sa odohrá aj finálový turnaj LM vo futsale, ktorý sa mal konať v apríli. Informovala na svojej oficiálnej stránke únia.

Tá taktiež posunula termíny, do kedy sa majú dohrať jej klubové súťaže v sezóne 2020/21 na neurčito. UEFA dala národným asociáciám a klubom viac času na licenčné konania.

Tieto kroky Európskej futbalovej únie tak dajú viac priestoru aj národným ligám, aby mali čas dohrať sezónu 2019/20 v neskorších termínoch, keďže tie sa pre pandémiu zastavili v takmer celej Európe.

Nemecká televízia ZDF v stredu informovala, že Liga majstrov a Pohár UEFA by mali pokračovať až od júla a ich víťazi by mali byť známi až niekedy v auguste. Na týchto krokoch sa dohodli predstavitelia UEFA počas stredajšej videokonferencie s generálnymi sekretármi všetkých 55 členských asociácií.

Pôvodný marcový termín baráže najskôr UEFA preložila na jún. Strešný orgán európskeho futbalu v stredu po konferenčnom hovore s 55 národnými federáciami rozhodol, že sa neuskutoční ani v tomto termíne. Odložili aj všetky júnové prípravné zápasy a duely kvalifikácie o postup na ME 2021 žien.

O účasť na šampionáte ešte bojuje v baráži Ligy národov 12 krajín vrátane Slovenska. Pôvodný termín play off Slovensko - Írsko bol 26. marca na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne (NFŠ).

Ak zverenci reprezentačného trénera Pavla Hapala postúpia v semifinále play off cez Írov, o účasť na finálovom turnaji si zahrajú proti úspešnému z dua Bosna a Hercegovina - Severné Írsko na pôde súpera. Slováci v prípade postupu budú hrať na záverečnom turnaji v E-skupine proti Poľsku, Švédsku a Španielsku.