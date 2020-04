TASR

Minister Gröhling spresnil, že školské jedálne budú jedlo len rozvážať

Školské jedálne budú uvarené jedlo pre seniorov a žiakov len rozvážať.

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 1. apríla (TASR) – Školské jedálne budú uvarené jedlo pre seniorov a žiakov len rozvážať. V stredu počas brífingu to spresnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Otvorené podľa ministra budú iba kuchyne, v priestoroch jedální by sa ľudia nemali združovať. Zriaďovatelia podľa neho budú môcť využiť školské kuchyne na varenie a rozvoz jedla, podobne ako je to v súčasnosti v reštauráciách. „V tomto prípade bude zriaďovateľ povinný zabezpečiť rozvoz jedla,“ povedal s tým, že jedlo zo školských jedální je cenovo dostupnejšie.

„V prvom rade dbáme na zdravie občanov,“ dodal s tým, že ide najmä o pomoc pre tých, ktorí si nevedia sami zabezpečiť stravu. Samotné obce sa môžu rozhodnúť, či jedálne otvoria. Prioritne by malo byť jedlo určené pre seniorov a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jedálne budú môcť byť otvorené len po splnení prísnych hygienických podmienok.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu uviedol, že nemá problém s tým, aby sa v školských jedálňach varilo a strava sa neskôr roznášala seniorom. Avšak na druhej strane nesúhlasí s tým, aby dôchodcovia alebo študenti do nich chodili.

Zároveň poznamenal, že ho mrzí „osobná iniciatíva“ ministra školstva, že by bez toho, aby informoval ústredný krízový štáb, komunikoval v tejto veci len s hlavným hygienikom. „Patrí to na ústredný krízový štáb, je to zásadné rozhodnutie,“ uviedol.