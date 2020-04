TASR

Zdravotnícki pracovníci s ochorením COVID-19 dostanú 100-percentnú PN

Koaličná poslankyňa Jana Cigániková (SaS) — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. apríla (TASR) – Zdravotnícki pracovníci, ktorí pri výkone svojho povolania ochorejú na nový koronavírus, by mali dostať 100-percentne preplatenú práceneschopnosť (PN). Po rokovaní mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo o tom informovala jeho predsedníčka Jana Cigániková (SaS).

Pôvodný návrh podľa Cigánikovej spočíval v tom, aby všetci zdravotnícki pracovníci dostali stopercentne preplatenú PN, čo by ich však podľa jej slov motivovalo nejsť do práce. „Návrh sa upravil tak, že by dostali 100-percentnú PN iba zdravotníci, ktorí budú pozitívne testovaní na COVID-19. Myslím, že to je úplne férové, keďže oni ešte dodnes nemajú možno ochranné prostriedky, ktoré by potrebovali, pretože s tým štát v minulosti nerátal,“ komentovala.

Šéfka zdravotníckeho výboru tiež doplnila, že v stredu mali prísť na vyššie územné celky (VÚC) aj ochranné zdravotnícke pomôcky, ktoré majú byť okamžite rozdistribuované medzi ambulancie. „Lekári by mali kontaktovať VÚC, ktoré tú zásobu nejako doručia,“ povedala.

Cigániková tiež uviedla, že sa v súčasnosti pripravuje databáza, do ktorej by členovia zdravotníckeho výboru mali prístup. V nej by malo byť uvedené, koľko ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov konkrétne zdravotnícke zariadenie má a koľko potrebuje.

Členovia zdravotníckeho výboru by tak mohli vykonávať kontrolnú činnosť, aby boli tieto prostriedky spravodlivo prerozdelené. Rovnako avizovala, že na správe štátnych hmotných rezerv sa v súčasnosti nachádza 42.000 ochranných pomôcok. Ďalšie by mali pribudnúť v sobotu (4. 4.). Výbor schválil aj spoluprácu s distribútormi súkromných spoločností, ktorí by sa tak mohli zapojiť do tohto systému.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) zasa ľudí vyzval, aby boli solidárni. Verí, že krízu sa podarí prekonať. Tiež komentoval „vypnutie“ krajiny, ktoré riešila vláda SR ešte počas utorka (31. 3.). Takémuto rozhodnutiu však podľa jeho slov má predchádzať dôkladná odborná analýza. „Či je reálne toto dosiahnuť, neviem povedať,“ komentoval.