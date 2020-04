TASR

01.04.2020 Mak musel v Turecku ukončiť zmluvu: Rodina je nadovšetko

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak po návrate z Turecka trávi čas v povinnej 14-dňovej karanténe.

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak po návrate z Turecka trávi čas v povinnej 14-dňovej karanténe. Situácia v jeho momentálne už bývalom klube Konyaspor sa po vypuknutí pandémie koronavírusu postupne vyostrila až natoľko, že keď chcel byť počas karantény s rodinou na Slovensku, bol nútený svoj kontrakt zrušiť.

„Na Slovensko som priletel v nedeľu večer. S prezidentom klubu sme sa dohodli na ukončení zmluvy deň predtým. Mal som to šťastie, že sa mi podarilo v nedeľu odletieť, z toho som sa veľmi tešil," povedal 29-ročný krídelník v rozhovore pre futbalsfz.sk.

„Na Slovensko som chcel odísť už skôr ako v nedeľu. V klube nám však povedali, že nám v piatok alebo v sobotu budú robiť testy na koronavírus, tak som zostal. Predsa len, nechcel som ohroziť rodinu. Nakoniec nám ich spravili v sobotu a mal som ich negatívne. Tam sa tie veci diali veľmi rýchlo. Ešte v sobotu mi volali ľudia z lietadla, že Turci chcú v pondelok uzavrieť letiská a keď neodletím v nedeľu, budem mať problém sa dostať na Slovensko. Našťastie sa mi to všetko podarilo a som rád, že som doma," dodal Mak.

Turci sú laxní

V Turecku zažil laxný prístup ľudí k pandémii, na Slovensku je to podľa jeho slov o poznanie lepšie. „O opatreniach v Turecku sa mi hovorí len ťažko. Všetci videli, že Turci svoju súťaž ukončili ako poslední v Európe, takže to brali na ľahkú váhu a aj sa im to vypomstilo. Všetci tam hovorili, že do Turecka to nepríde, že oni sú silná krajina a teraz už majú cez desaťtisíc nakazených a cez sto úmrtí. Takže to celkom podcenili a teraz s tým bojujú. Medzi nakazenými sú už aj nejakí hráči Fenerbahce, tréner i prezident Galatasarayu, dokonca aj prezident Basaksehiru, kde hráva Maťo Škrtel. Podľa mňa sa im to troška vymklo z rúk a teraz chystajú veľké opatrenia a už je to možno aj trocha neskoro. Myslím si, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sú v boji s koronavírusom na tom momentálne najlepšie, nielen čo sa týka úmrtí, ale aj opatrení. V Turecku ľudia nerešpektujú opatrenia, málokoho stretnete na ulici s rúškom, hoci už pozatvárali hotely aj reštaurácie, vlastne celé mesto, ľudia sa aj naďalej stretávajú a ako som už povedal, nepoužívajú rúška. U nás na Slovensku sú ľudia skutočne disciplinovaní a vidieť to potom aj na číslach. Dúfam však, že sa z toho rýchlo dostaneme nielen my, ale aj Turci a vlastne všetci," vyslovil Mak želanie.

Pohrával sa s myšlienkou zostať

Najskôr sa pohrával aj s myšlienkou zostať v „krajine polmesiaca“, no vidina strávenia krízy v tréningovom centre klubu v ňom urýchlila rozhodnutie vrátiť sa domov: „Definitívne som sa rozhodol minulý týždeň. Spočiatku ako vypukla pandémia, som rozmýšľal, že zostanem. Keď mi však oznámili, že na mesiac a pol zatvoria hotely v celom meste, tak som si nevedel predstaviť, že budem bývať v tréningovom centre. Navyše si myslím, že súťaže sa nerozbehnú v apríli ani v máji a byť tam sám zatvorený dva mesiace bez rodiny bolo pre mňa nepredstaviteľné. Bol som z toho hotový a preto som sa rozhodol ukončiť kontrakt. V utorok mi už písali, že aj tréningové centrum na dva týždne zatvárajú. Skrátka je to teraz všetko zložité. Zmluvu som ukončiť nechcel. Chcel som sa s nimi dohodnúť. Chcel som len, aby mi umožnili byť počas tejto doby pandémie doma s rodinou a oni to nevedeli pochopiť. Ich odpoveď bola, že domov môžem ísť jedine, keď zruším zmluvu, tak som sa rozhodol ju zrušiť a už sa tam nevrátiť. Futbal je v mojom živote dôležitý, ale rodina a deti sú pre mňa nadovšetko a teda som s koncom v Konyaspore neváhal.“

Júnový termín baráže reálne nevidím

Podľa slovenského reprezentanta visí hrozba aj nad zápasom baráže EURO 2020 proti Írsku, ktorý preložili z 26. marca na júnový termín. „Úprimne, ja to reálne nevidím, že v júni baráž odohráme. Keď sa pozrieme, ako veľmi je Európa nakazená, tak v júni ešte s koronavírusom nebudeme vyrovnaní. Bodaj by tak však bolo, ale nevidím to ružovo. UEFA už spravila veľmi dobrý krok tým, že odložila EURO o rok. Odohrať šampionát teraz v lete bolo nereálne, veď nakoniec všetky veľké podujatia sa odkladajú o rok. Práve preto bude rok 2021 neskutočný, čo sa týka športu, ako to všetko zladiť, aby sa jednotlivé vrcholné podujatia neprekrývali. No skrátka bude to zaujímavé, ale dôležité je, aby sme dovtedy koronavírus úplne zlikvidovali a hlavne, aby sme my na Euro postúpili. Verím, že sa nám to podarí,“ dodal Mak.