Ľubomíra Somodiová

Ani pandémia neporazí ich lásku. Títo dánsko-nemeckí zaľúbenci sa denne stretávajú na hranici

Láska nepozná hranice. Vie to aj tento dánsko-nemecký pár.

Osemdesiatpäťročná Inga Rasmussenz Dánska a osemdesiatdeväťročný Karsten Tüchsen Hansen z Nemecka sa každý deň stretávajú na nemecko-dánskom hraničnom priechode neďaleko mesta Aventoft. — Foto: TASR/AP

AVENTOFT 1. apríla - Láska hory prenáša. Minimálne vás spraví vynaliezavejším. 85-ročná Inga Rasmussen a 89-ročný Karsten Tüchsen Hansen sa túžia vidieť každý deň. Problém je však v tom, že Hansen žije na severe nemeckého Šlezvicka-Holštajnska a Ramussen v dánskom meste Gallehus.

Ani globálna pandémia im nezabránila v stretávaní

Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu museli hranice medzi krajinami zatvoriť. Zaľúbený pár, ktorý viac ako rok spolu trávi skoro každý deň, sa nechcel len tak jednoducho vzdať a našiel si spôsob, ako byť aj napriek pandémii spolu.

Každý deň si pri provizórnom hraničnom priechode neďaleko mesta Aventoft rozložia stoličky. Každý na svojej strane hranice a v bezpečnej vzdialenosti.

Miestne celebrity

Obaja sa stali miestnymi celebritami po tom, čo si ich počas výletu na bicykli všimol starosta dánskeho mesta Tonder a ich príbeh aj s dojímavou fotografiou zavesil na sociálne siete.

Rozprávajú sa, popíjajú a jedia

Okrem dlhých debát si spolu užívajú popíjanie lahodných nápojov. Každý má to svoje. Rasmussen si nosí termosku s kávou. Hansen zas „Geele Köm“, špeciálnu liehovinu, obľúbenú v regióne. „Zvyčajne to pijeme spolu večer, ale teraz to nie je možné,“ povedal pre nemecký denník Die Welt Hansen a štrngol si so svojou drahou.

Stali sa z nich miestne celebrity. Foto: TASR/AP

Ramussen totiž k hranici prichádza autom. Občas sa stretnú na poludnie, vtedy má Dánka pre oboch pripravený obed.

Veria, že čoskoro sa dá všetko do normálu

Predtým, než ich oddelili zatvorené hranice, chodili spolu často na výlety do prírody. Obaja dúfajú, že pandémia zanedlho pominie a oni budú môcť v organizovaní spoločných výletov pokračovať.