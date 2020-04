Monika Hanigovská

Včera o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mladík si v okne všimol krásnu susedu. Randenie nestopla ani karanténa, prvé stretnutie vyriešili po svojom

Zodpovednejšie a originálnejšie. Aj tak sa dá nazvať vzájomné spoznávanie dvoch mladých ľudí v čase, keď sa svet snaží vysporiadať s aktuálnou pandémiou COVID-19.

Randenie počas karantény vyriešila dvojica originálne — Foto: Instagram/jermcohen, toricigs

NEW YORK 1. apríla - Aj Veľké jablko zvádza neľahký boj s koronavírusom. Napriek tomu, že mesto zažíva krušné chvíle, v metropole východného pobrežia USA sa dokáže láske dariť vskutku neobyčajne.

Fotograf Jeremy Cohen (28) spoznal počas karantény sympatickú Tori (24). A to napriek tomu, že ich oddeľujú hrubé múry. Svoje randenie poňali originálne a využili k tomu virtuálne a technické prostriedky. Vzájomná náklonnosť však zašla ešte ďalej a vďaka vynaliezavému mladíkovi sa stretli aj tvárou v tvár - napriek karanténe.

Láske sa darí aj počas pandémie

Jeremy pracoval z domu na sérii fotografií, keď zrazu zazrel v okne tancovať dievča na neďalekej streche. Mladí ľudia uviaznutí v karanténe začali na seba spontánne mávať. „Flirtovaniu sa obvykle vyhýbam, ale po týždni izolácie vo svojom byte som túžil po nejakej sociálnej interakcii,“ vyznal sa Jeremy pre portál Bored Panda.

Mladík chcel ďalej v komunikácii pokračovať, preto k „susede“ naštartoval dron, na ktorý pripevnil papier s telefónom číslom. Jeho akcia nakoniec slávila úspech. Tori odpísala.

Návod na randenie?

Dvojica si už stihla vychutnať prvé spoločné jedlo. To si s úsmevom na perách užili spolu, hoci neboli pri sebe. Jeremy sa obliekol tak, ako by sa chystal na rande, no byt neopustil. Na svojom balkóne predostrel sviatočne stôl, pričom Tori ho na streche čakala taktiež so svojím jedlom. Nechýbali kvety a ani víno.

Dvojica sa videla nielen z diaľky, ale aj prostredníctvom videa. Ani to však nezabránilo mladíkovi v tom, aby schuti zakričal na celú ulicu to, čo práve cítil. „Vyzeráš krásne!“ vyhŕklo z neho počas neštandardného stolovania.

Dvojica však počas karantény posunula svoje randenie ešte ďalej. Jeremy sa obliekol do nafukovacej plastovej gule len preto, aby mohol Tori vidieť tvárou v tvár. Takéto rande v uliciach neušlo ani policajnej hliadke, ktorá sa s nimi zvečnila na spoločných fotkách.