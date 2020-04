TASR

Liptovský Hrádok zriadil potravinovú linku pomoci pre obyvateľov

Mesto Liptovský Hrádok zriadilo špeciálnu potravinovú linku pomoci na telefónnom čísle 159.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dano Veselský

Liptovský Hrádok 1. apríla (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok zriadilo špeciálnu potravinovú linku pomoci na telefónnom čísle 159. Slúžiť bude na nákup základných potravín a drogérie pre ľudí v karanténe, osamelých seniorov nad 65 rokov a pre ľudí, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokážu sami zaobstarať nákup.

Opatrenie súvisí so šírením nového koronavírusu v krajine. Ako samospráva informuje na oficiálnej webovej stránke, linka začína fungovať od stredy, a to v pracovné dni v čase od 9.00 do 12.00 h. Nákupy pre obyvateľov budú zabezpečené jedenkrát týždenne.

„Na vyššie uvedený telefonický kontakt treba nahlásiť meno, adresu, telefónne číslo a zoznam základných potravín a drogérie, ktoré treba nakúpiť. Ak obyvateľ nešpecifikuje konkrétny druh výrobku, bude sa v rámci daného sortimentu vyberať najlacnejšia alternatíva. Obyvateľ zaplatí len cenu nákupu, náklady na dovoz hradí mesto,“ uvádza sa na stránke.

Distribúciu objednaného tovaru bude mesto zabezpečovať vo štvrtky od 13.00 h. Každý obyvateľ, ktorý o pomoc požiada, bude na doručenie upozornený desať minút pred donáškou na telefónne číslo, ktoré uviedol pri objednávke nákupu.

Dozvie sa tiež cenu nákupu. „Pri preberaní donášky musí mať rúško. Prosíme obyvateľov, aby si pripravili podľa možností čo najpresnejšiu sumu,“ píše sa na webovej stránke.

Mesto zároveň dôrazne upozorňuje, že potravinová linka pomoci slúži len pre tých, ktorí si nevedia zabezpečiť nákup sami.

V Dobšinej doteraz rozdali 1500 rúšok najmä ohrozeným skupinám obyvateľstva

Dovedna 1500 rúšok na ochranu pred novým koronavírusom, najmä prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov, bolo doteraz rozdaných obyvateľom mesta Dobšiná v okrese Rožňava. Ako informuje samospráva na sociálnej sieti, prioritne boli určené ľuďom nad 65 rokov a inak ohrozeným skupinám.

„Veľmi pomohli aj obyvatelia, ktorí prispeli vlastnoručne vyrobenými rúškami pre všetkých, ktorí to potrebujú,“ uvádza samospráva. Ako ďalej konkretizuje, časť rúšok rozdali spolu s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža Dobšiná aj na Dedičnej ulici, kde sa v minulosti nachádzala osada, ktorú vlani nahradili nové bytovky.

„Ide tam o rizikové skupiny, ako napríklad chronicky chorých dospelých, choré deti, dôchodcov, ale aj rekonvalescentov po operáciách či inak najohrozenejších ľudí. Poslaním je pomáhať všetkým bez rozdielu, tým, ktorí to potrebujú,“ dodáva samospráva na margo rozdaných rúšok.