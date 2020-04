Klaudia Fiolová

Dnes o 10:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sedieť doma nemusí znamenať pribrať: Vyskúšajte tieto online cvičenia pod dohľadom profi trénerov

Základom pre silnú imunitu ostáva zdravá strava a pohyb. Hoci ste v momentálnej situácii nútení sedieť doma, nemusí to automaticky znamenať, že sa nebudete hýbať.

Na cvičenie nepotrebujete nevyhnutne posilňovňu alebo prírodu. Dá sa to aj v pohodlí domova. — Foto: Pexels

BRATISLAVA 1. apríla - Na Slovensku platia prísne opatrenia, kvôli ktorým väčšina ľudí zostáva doma. Veľa zamestnávateľov svojim zamestnancom zabezpečilo prácu z domu. Víkendy, ktoré mali ľudia väčšinou naplánované už dopredu, sú zrazu zrušené.

A hoci dobré počasie a slnko lákajú von, v tomto období je lepšie zostať doma a vydržať pár mesiacov s obmedzeným pohybom na verejnosti, aby sme neohrozovali ani naše zdravie, ani zdravie ľudí okolo nás. Domáce pohodlie prináša so sebou aj menej pohybu.

Zacvičiť si však môžete aj v pohodlí domova. Nie každý vie, ako na to, no možností na internete je neúrekom. Stačí vybrať len to správne cvičenie, ktoré vás nakopne. V období vírusov je veľmi dôležité, aby si ľudia chránili aj imunitu. Veď ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch.

Pohybom k zdravému životnému štýlu

Práve teraz je dôležité, aby ste si chránili vaše zdravie. Aj napriek tomu, že fitnescentrá sú zatvorené a osobní tréneri fungujú maximálne online, nezúfajte. Domáca karanténa nemusí automaticky znamenať kilá navyše. Stačí, ak si zvolíte jednoduché cvičenie, ktoré zvládnete aj vo vašej obývačke. Nepotrebujete k tomu žiadne závažia ani športové potreby. Stačí len vlastná váha a odhodlanie.

Vyskúšajte si niekoľko jednoduchých cvikov na brucho, ktoré sú uvedené aj v tomto videu:

Zacvičte si doma bez použitia akýchkoľvek pomôcok

Pohyb prináša radosť do života a hlavne spokojnosť. Aj po krátkej športovej aktivite sa vyplavujú do vášho tela endorfíny, ktoré ľudia v tomto období potrebujú. Teraz, keď máte čas na seba a nelákajú vás nákupné centrá, vyhraďte si pár dní do týždňa na to, aby ste si zacvičili. Ak chcete, aby ste cvičili naozaj správne a pod dohľadom inštruktorov, registrovať sa môžete aj na webe FITSHAKER.

Okrem klasických videí nájdete na tejto stránke aj rôzne online hodiny zadarmo. Každý si tu nájde to svoje. Niekto potrebuje skôr cvičenia na stuhnutý chrbát, iní by si zase chceli tzv. dať do tela a poriadne sa zapotiť. Na webe sa viete ľahko registrovať a podľa vašich preferencií si vybrať program, ktorý vám bude vyhovovať.

Registrácia je zadarmo a cvičiť môžete začať prakticky okamžite. Foto: Pexels

Tip aj pre mamičky

Ak nechcete, aby vaše deti pozerali celý deň len do počítača alebo mobilov, zapnite im niečo zaujímavejšie. Na stránke FITSHAKER nájdete jednoduché inštruktážne videá aj pre detičky.

Program KIDshaker, kde v sprievode veselých hravých pesničiek rozhýbu telo aj tí najmenší, je skvelou aktivitou pre deti, ktoré nedokážu nečinne len tak sedieť v kúte. Vďaka tomu im nemusíte vymýšľať aktivity, stačí im zapnúť niektoré zo zábavných videí a uvidíte, že vaše deti minú energiu tam, kde to potrebujú.