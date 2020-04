Ľubomíra Somodiová

Včera o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Tomáš splavoval Dunaj na PET kajaku z plastových fliaš. Fantastický dokument o jeho ceste si v online premiére môžete pozrieť aj vy

Kajak z PET fliaš plaviaci sa po Dunaji vzbudil pred časom veľkú pozornosť. Vodákovi Tomášovi ľudia z brehu kývali a pýtali sa ho množstvo otázok. Teraz si budú môcť o jedinečnej ceste kajaku, ktorá rozhodne neskončila splavom, pozrieť aj dokumentárny film.

Tomáš Ščepka dokumentárny film PET kajak PROJEKT aj režíroval. — Foto: Archív.

BRATISLAVA 1. apríla - PET fľaše, ktoré unáša prúd Dunaja, žiaľ, nie sú ničím nezvyčajným. Nejedna z nich často končí zaseknutá pri brehu. Niektoré prúd dokonca možno odnesie až do Čierneho mora. V tom lepšom prípade ich zodvihnú dobrovoľníci a odnesú do recyklácie.

Lužný les na brehu Dunaja neďaleko Devínskej cesty v bratislavskej mestskej časti Devín. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Čo všetko sa dá z PET fľaše vyrobiť? V prírode sa kopia tony PET fliaš ročne. Pričom PET materiál patrí k veľmi dobre recyklovateľným materiálom. Určité percento recyklovaného plastu sa pridáva aj do nových fliaš či iných obalov, ale často sa recyklovaný plast používa aj na výrobu takých vecí, ako sú lavičky, rôzne netkané textílie či vlákna, alebo aj oblečenie, ruksaky a podobne.

Dobrodružná cesta kajakom z PET fliaš

Dlhoročný vodák Tomáš Ščepka z Asociácie bratislavských vodáckych klubov sa rozhodol, že sa nebude len nečinne prizerať. Nie je to tak dávno, čo originálnym spôsobom upozornil na veľké množstvo odpadu v riekach. Na vlastnoručne vyrobenom kajaku z PET fliaš symbolicky absolvoval štvordňovú dobrodružnú cestu celým slovenským úsekom Dunaja.

„Neexistoval k tomu žiadny manuál, pracoval som formou pokus-omyl. Od prvej natlakovanej fľaše po splav uplynuli zhruba dva mesiace. Bolo to už na hrane, manželka mi jedného dňa povedala, že by ma s dcérkou niekedy rady videli aj doma,“ hovorí vodák pre Dobré noviny.

PET kajak postavil z 280 PET fliaš vyzbieraných v bratislavských lužných lesoch a dunajských brehoch.

Úspešne absolvoval dobrodružnú cestu celým slovenským úsekom Dunaja. Po štyroch dňoch plavby prešiel z bratislavského Devína až do Maďarskej obce Szob (172 riečnych kilometrov), — Foto: Archív T.Š.

Dúfa, že inšpiroval svoju dcérku

Jeho púť sa nekončila splavením Dunaja. Kajak poslúžil aj na edukáciu detí, ktoré sa vďaka nemu naučili, ako správne stláčať fľaše, predtým, než skončia v žltom kontajneri.

Ani stlačením PET fliaš sa však projekt neskončil. V spolupráci s OZV NATUR-PACK, ktorá má na starosti triedenie a recykláciu odpadov na takmer polovici územia Slovenska, Tomáš Ščepka navštívil recyklačný závod v Kolárove. Tam sa skončila púť, dnes už slávneho PET kajaku. Presne takto by mali skončiť všetky druhy recyklovateľných materiálov, ktoré, bohužiaľ, pričasto končia v prírode alebo na skládkach odpadov.

Recyklačnú továreň v Kolárove sme navštívili aj my. Videoreportáž Dobrých novín si môžete pozrieť v našom staršom článku:

Plasty nie sú dôvodom na paniku. Problém je v tom, že ľudia pri nich robia jednu základnú chybu

Po pozretí dokumentu divák možno bude mať pocit, že splav na PET kajaku je hračkou. Vodák garantuje, že každý, kto si ho vyskúšal, na ničom pomalšom a ťarbavejšom nikdy nepádloval. Foto: Archív T.Š.

Keď Ščepka videl, ako kajak pomaly mizne, nebol to preňho príjemný pocit. „Bol som na to však od začiatku nastavený a rozdrvenie PET fľašiek predstavovalo peknú bodku za projektom. PET kajak si budem určite pamätať do konca života a bol som rád, že bola pri tom aj moja dcérka a možno to bude pre ňu jedného dňa inšpiratívny počin,“ zdôveril sa.

Dokument si môžete pozrieť online aj vy

„Aby sme priebeh tohto unikátneho projektu sprístupnili verejnosti, rozhodli sme sa z našich čiastkových záznamov všetkých fáz projektu vytvoriť dokumentárny film," hovorí Ščepka.

Už v túto nedeľu si budete môcť dokument pozrieť na portáli outdoorfilmy.sk, kde bude sprístupnený od 15:00 na ďalších 24 hodín. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a pozrite si film, ktorý určite mnohých inšpiruje, ale najmä poučí.

Miesta, ktoré poznáme, si vážime viac

Hlavným motívom dokumentu je podľa vodáka Ščepku ukázať nekompatibilitu plastového odpadu s dunajskou lužnou krajinou, hoci je zrejmá.

Na snímke úprava koryta rieky Dunaj pri Tyršovom nábreží v Bratislave. Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Veľa Bratislavčanov pozná Dunaj len ako rieku, ponad ktorú chodia ráno do práce. Avšak Dunaj je tok, z ktorého miestni ľudia po stáročia prosperovali. Síce momentálne Dunaj nie je v zlom stave, ale musíme si ho chrániť dnes, zajtra a aj ďalšie roky. Rieka pokračuje aj za Bratislavou a je tam veľa možností na objavovanie,“ myslí si vodák a verí, že dokument by mohol v divákoch vzbudiť záujem navštíviť tieto miesta. „Lebo práve miesta, ktoré poznáme, si potom viacej vážime,“ myslí si.

Už teraz je jedinečný dokument prihlásený na viacero filmových festivalov. „Verím, že jeho silný odkaz svojím dielom prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti o tom, že k odpadom a našej ešte stále krásnej prírode sa musíme správať zodpovedne,“ dodáva Tomáš Ščepka.

Ščepku počas splavu sprevádzali aj kameramani. Foto: Archív/ T.Š.

Plány do budúcna

„Dobrou správou je, že po projekte pri premietaní predpremiéry som spoznal veľa fundovaných osôb z rôznych disciplín a tak v post-pandemickom období plánujeme pokračovanie projektu, kde sa budeme zameriavať hlavne na faktické údaje,“ povedal Ščepka o svojich budúcich plánoch.