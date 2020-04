Michaela Mäsiarová

Ženy učí sebaláske a sebavedomiu: Zakladateľka Bratislava Burlesque ponúka online tréningy úplne zadarmo

Sebaláska. Sexualita. Telo. Témy, ktorým sa venuje aj zakladateľka prvej Burlesque Akadémie na Slovensku. V čase pandémie ponúka svoje tanečné lekcie online a úplne zadarmo.

Bratislava Burlesque Academy/Lotta Love — Foto: Viktória Akbariová

BRATISLAVA 1. apríla - V roku 2014 založila Bratislava Burleque, ktorej súčasťou je burlesque akadémia. Určená je pre dospelé ženy, ktoré sa chcú priučiť umeniu burlesque, naučiť sa pracovať so svojim sebavedomím, vybudovať si pozitívny vzťah k svojmu telu a objavovať svoje ja. Lotta Love je burlesque performerka, učiteľka a producentka, ktorá stihla očariť desiatky zahraničných i tunajších pódií a javísk. Vy sa s ňou v týchto týždňoch môžete zoznámiť a zúčastniť sa jej online tanečných kurzov vďaka livestreamu na jej Instagrame.

„Vzniknutá situácia mi nedovoľuje vykonávať akékoľvek svoje aktivity, a tak sa pokúšam všetko, čo sa dá, preniesť do online sveta. Začala som na svojom instagrame @mslottalove robiť online tanečné hodiny zväčša v utorok, vo štvrtok a v sobotu o 18:00. Sú zadarmo a dokonca aj pre úplné začiatočníčky,“ prezrádza Lotta Love pre Dobré Noviny.

Možno ste doteraz nemali odvahu – prostredie vášho domova vás v tomto prípade príjemne posmelí. Podľa Lotty ide však najmä o jednu z možností, ako si dopriať pohyb a zároveň urobiť niečo pre svoje mentálne „ja“.

„Je to príležitosť, ako sa odreagovať a cítiť sa sexy a žensky aj v tejto situácii. Najpodstatnejšie však je udržať si pozitívnu myseľ. Vďaka týmto hodinám sme si s našimi dievčatami vytvorili taký spoločný „pozitívny priestor,“ vysvetľuje burlesque performerka.

A na čo sa z produkcie Bratislava Burlesque môžeme tešiť najbližšie?

„Čoskoro by som sa rada pustila aj do netanečných online workshopov sebalásky. Samozrejme, ste všetci vítaní. Okrem iného, sme však na Instagramovom profile @bratislavaburlesque stihli rozbehnúť aj zaujímavý koncept Čaj o 5, ktorý máme vždy v pondelok, v stredu a v piatok o 17:00 - čo sú chvíle venované diskusiám s našimi členkami na rôzne témy, ako feminizmus, bodypositivity, či história módy z gendrového hľadiska,“ opisuje Lotta Love.

Vo svete burlesque je možné skutočne všetko a predstavivosti sa medze nekladú. Dôkazom je aj bohatý virtuálny program, na ktorom Lotta Love spolu s burlesque komunitou neustále pracuje a obohacuje tak, aby si v ňom každá z nás našla to svoje. Hlavné je – urobiť niečo pre seba a cítiť sa dobre a sama sebou aj v čase plného stresu a starostí.

Koronavírus im dočasne vzal javiská, našli však spôsob, ako kreatívne žiť aj v online svete

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj burlesque svet a zatvorené divadlá dali stopku aj tanečniciam. Lotta tak prišla so zaujímavým nápadom: „Rozhodli sme sa urobiť malú online show z našich umeleckých obývačiek. Môžu sa do nej zapojiť speváci, tanečníci, stand up komici, cirkusanti, burlesky, skrátka ktokoľvek, kto sa túži v tomto období umelecky prejaviť. Tú prvú už máme za sebou, no už teraz sa tešíme na ďalšiu!“ prezrádza Lotta Love.

S nápadmi však nekončíme: „Úplnou novinkou je projekt Holé Vety, ktorý by sa dal nazvať feministickým knižným klubom. Silné, nahé ženy, čítajú silné texty. Cieľom je oslava božskej nádhery tela, duše a intelektu,“ uzatvára Lotta Love.