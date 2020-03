TASR

Do mesta Wu-chan sa vracia život. Vláda obnovila prevádzku metra a rýchlovlakov

Ide o ďalší krok k ukončeniu prísnych karanténnych opatrení pre milióny tamojších obyvateľov.

Mesto, bolo centrom epodémie v Číne, no teraz opäť ožíva — Foto: TASR/AP

Peking 29. marca (TASR) - Čínske mesto Wu-chan, pôvodné ohnisko šírenia nákazy novým koronavírusom, cez víkend znova otvorilo svoje metro a prevádzku diaľkových vlakov. Ide o ďalší krok k ukončeniu prísnych karanténnych opatrení pre milióny tamojších obyvateľov. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Cestujúcich do metra vo Wu-chane vpustili po sobotňajšom obnovení prevádzky len s ochranou tváre a po kontrole teploty, uviedla oficiálna tlačová agentúra Sinchua. Vo vozňoch boli umiestnené pokyny, aby cestujúci medzi sebou nechávali prázdne sedadlá.

Čínske úrady fakticky uzavreli Wu-chan 23. januára

V 11-miliónovej metropole stredočínskej provincie Chu-pej vyhlásili zákaz vychádzania a pozastavili dopravné spojenia. Tieto obmedzenia teraz postupne uvoľňujú. Posledné nariadenia, ktoré bránia obyvateľom mesta odísť z provincie Chu-pej, by mali byť podľa avizovaného plánu odvolané 8. apríla.

V sobotu do Wu-chanu tiež pricestovalo rýchlovlakmi viac než 12.000 cestujúcich z iných časti krajiny, informovala Sin-chua. Pasažieri mohli vystúpiť, nástup do vlakov však zostáva do 8. apríla zakázaný. Cestovné obmedzenia pre zvyšné časti provincie Chu-pej už zrušili v priebehu tohto týždňa, pripomína agentúra DPA.

Medzitým podľa agentúry Sinchua vyrazil do Európy prvý nákladný vlak od začiatku epidémie koronavírusu. Do Nemecka vezie autodiely, elektronické produkty, optické vlákna a zdravotnícke potreby.