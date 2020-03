TASR

Hydinári dodávajú pred Veľkou nocou na trh dostatok hydiny aj vajec

Aktuálne má sektor problémy so znížením počtov zamestnancov, a to z dôvodu OČR s deťmi a karantény spolu s rodinnými príslušníkmi.

Ilustračná fotka — Foto: TASR

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovenskí producenti pred blížiacou sa Veľkou nocou produkujú a dodávajú na trh dostatočné množstvá hydinového mäsa, hydinových mäsových výrobkov a vajec. Potvrdil to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.

Upozornil, že ohrozením trhu a produkcie hydiny a vajec na Slovensku môže byť dovoz hydinového mäsa a vajec z Poľska, kde zostáva veľká časť produkcie na skladoch producentov.

Poľsko má obrovskú nadprodukciu hydinového mäsa aj vajec a po zatvorení reštauračných zariadení v Európe sa im znížil výrazne export do zahraničia

Ak tieto prebytky dovezú do ČR a na Slovensko, bude to mať veľmi negatívny dosah na slovenských producentov. „Dovoz vajec do akcie sme zaznamenali už tento týždeň v reťazci Lidl,“ zdôraznil.

„Preto je dôležité, aby spotrebitelia nakupovali v obchodoch vajcia a hydinové mäso s pôvodom zo Slovenska. U týchto výrobkov majú záruku, že sú čerstvé, kvalitné a pod neustálou kontrolou potravinovej inšpekcie,“ podčiarkol.

V súvislosti s pokračujúcimi mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre nový koronavírus uviedol, že slovenskí producenti hydiny a vajec zásobujú trh hydinovým mäsom a vajcami podľa objednávok.

Aktuálne má podľa Molnára sektor problémy so znížením počtov zamestnancov, a to z dôvodu OČR s deťmi a karantény spolu s rodinnými príslušníkmi, ďalej so zvyšujúcimi sa cenami, nedostatkom ochranných rúšok, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov, ako aj teplomerov na meranie teploty zamestnancov.