Slovenský Tom Jones ožil vo výnimočnej knihe. Posledný bohém

Luxusná kniha POSLEDNÝ BOHÉM z vydavateľstva Ikar približuje príbeh legendárneho Karola Duchoňa. Od detstva, cez dospievanie, jeho lásky – k autám i ženám. Sprevádzame ho na koncertných pódiách a sledujeme jeho pád.

— Foto: Ikar

Slovenský Tom Jones, ako Duchoňa často prezývali, by v apríli oslávil okrúhlych 70 rokov, no zomrel veľmi mladý. Pri príležitosti tohto výročia vyšla nádherná kniha Posledný bohém . Výnimočná ako sám Karol Duchoň. Komplet, v ktorom nájdete knihu, platňu, špeciálnu edíciu známok, rukavice. A to všetko v limitovanom počte len 400 kusov!

O Karolovi rozprávajú v knihe jeho blízki, priatelia z detstva, prvá manželka Elena a ich spoločná dcéra Dada, druhá manželka Alena, kolegovia z brandže – hudobníci, speváci a speváčky Eva Máziková, Meky Žbirka, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Dušan Grúň, Zoro Laurinc a mnoho ďalších.

Súčasťou kompletu je aj limitovaná edícia očíslovanej zberateľskej poštovej známky s portrétom Karola Duchoňa. Foto: Ikar

Autormi tejto výnimočnej knihy sú štyria ľudia. Text zostavili dve skúsené novinárky Silvia Lispuchová a Alena Horváthová-Čisáriková. Príbeh dopĺňajú originálne, jedinečné a mimoriadne pôsobivé ilustrácie renomovaného výtvarníka Jozefa Danglára Gertliho. Nechýbajú ani fotografie z rodinného archívu Karola Duchoňa a výborných slovenských autorov. No a celkový dizajn dotvoril skúsený grafický dizajnér Juraj Šramko.

Ukážka z knihy Foto: Ikar

Platňa a 14 lahôdok

Súčasťou kompletu je platňa, na ktorej nájdete 14 Duchoňových pesničiek. Sú melodické, neopakovateľné, nostalgické. Ako možno viete, skladali mu ich tí najznámejší, ako bol Milan Lasica, Tomáš Janovic, Pavol Hammel, Boris Filan, Kamil Peteraj, Ali Brezovský...

Kniha vychádza v nádhernej kazete. Foto: Ikar

KOMPLET OBSAHUJE:

exkluzívnu, ručne číslovanú knihu (313 x 310 mm, 216 strán) v kazete,

očíslovanú LP platňu s najväčšími hitmi Karola Duchoňa,

limitovaná edícia očíslovanej zberateľskej poštovej známky s portrétom Karola Duchoňa,

voucher so zľavou 50 % pre 2 osoby na hudobnú galashow „Posledný bohém – Karol Duchoň 70”, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2020 v Bratislave (voucher platí do 31. marca, nepremeškajte to),

rukavice

