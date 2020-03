TASR

Bratislava: Staré Mesto spúšťa od pondelka projekt vývarovne pre seniorov

Ilustračná fotka — Foto: TASR

Bratislava 28. marca (TASR) – Budova Propelleru na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste sa od budúceho týždňa zmení na vývarovňu pre seniorov. Od pondelka (30. 3.) spúšťa totiž mestská časť projekt Staromestské seniorské menu. Reaguje tým na aktuálnu situáciu okolo šírenia nového koronavírusu a na potrebu zásobovania obyvateľov potravinami.

„Seniori sú v súčasnej mimoriadnej situácii najzraniteľnejšou skupinou. Nemali by sa stretávať s priateľmi, chodiť na prechádzky, na nákupy, na obed - ako boli zvyknutí," hovorí starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová s tým, že nový projekt má najstarším obyvateľom pomôcť preklenúť momentálne obdobie.

Dovoz jedla pre seniorov nad 65 rokov bude bezplatný a hradený z rozpočtu mestskej časti

Jedlo bude hygienicky zabalené, kuriér bude spĺňať všetky bezpečnostné opatrenia a bude mať rúško aj ochranné rukavice. V pešej zóne sa bude pohybovať na bicykli. Vývarovňa bude okrem toho pripravovať aj jedlá pre iných záujemcov. Jedlo sa bude dať vyzdvihnúť aj osobne.

Jedlo bude možné objednať si deň vopred, prípadne aj na celý týždeň, na telefónnom čísle 0948 646 885. Objednávky sa budú prijímať od 8.00 do 20.00 h, rozvoz bude zabezpečený od pondelka do soboty (vrátane) od 11.00 do 14.00 h.

Bližšie informácie o projekte spolu s prvým týždenným Staromestským seniorským menu, ako aj cenami a zľavami pre seniorov v systéme sociálnej starostlivosti nájdu obyvatelia na webovej stránke mestskej časti, prípadne v bezplatnej mobilnej aplikácii STARÉ MESTO.