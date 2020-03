Ľubomíra Somodiová

Včera o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní V Rožňave pomáhajú medici dvojičky: Najprv sme o tom žartovali, no keď sa vírus potvrdil na Slovensku, hneď sme sa prihlásili

Nikto nečakal, že to naberie globálny charakter. Tvrdí medik Igor Kúdela, ktorý spolu s bratom Filipom pomáha v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave. Priznal, že spočiatku si robili mierne žartíky, že „búdu musieť byť v strehu“, no teraz ochotne pomáhajú poraziť pandémiu.

Bratia Igor a Filip Kúdelovci — Foto: Archív/ I.K.

ROŽŇAVA 28. marca - V rožňavskej nemocnici pomáhajú bratia dvojčatá, Igor a Filip Kúdelovci. Obaja sú študentmi Lekárskej Fakulty UPJŠ v odbore všeobecné lekárstvo. K medicíne inklinovali už odmalička.

Podľa Igora, ktorý pre Dobré noviny poskytol rozhovor, ich záujem začal narastať počas participácie na rôznych súťažiach v poskytovaní laickej prvej pomoci v rámci Slovenského Červeného Kríža.

Po tom, čo sa objavil prvý potvrdený prípad koronavírusu na Slovensku, bratia nezostali doma, aby sa prizerali na šíriacu sa pandémiu, ale rozhodli sa pomáhať.

Na snímke budova Lekárskej fakulty UPJŠ. Foto: FOTO TASR – František Iván

Začalo to žartíkmi, aby sme boli v strehu

Prakticky celý svet dnes čelí pandémii koronavírusu. Európu postihla o niekoľko mesiacov neskôr ako napríklad Čínu. Ako ste vnímali nový koronavírus, keď bol hlavne problémom Ázie, vedeli ste si predstaviť, že dnes budete pomáhať v zabraňovaní jeho šírenia?

Spočiatku sme tomu nevenovali veľkú pozornosť. Samozrejme, každý v našich kruhoch registroval novinky o novom víruse, jeho dopade na čínsku populáciu a mortalitu, avšak každý dúfal, že sa to globálne nerozšíri. Viete, v roku 2003 nastúpila prvá epidémia SARS, následne epidémia MERS, tie javili signfikantnejšie vyššiu mortalitu ako ochorenie COVID - 19 avšak, udržali sa v postihnutom regióne.

Epidemiologický dopad preto nebol tak závažný, ako je to v súčasnosti. S narastajúcim počtom infikovaných vzrástol aj záujem v odbornej komunite a takisto aj na našej fakulte. Najprv sa to začalo jemnými žartami na klinických predmetoch, aby sme boli v strehu, „pripravení do boja“. Nikto nečakal, že to naberie globálny charakter. Určite sme tušili, že to dobehne aj nás, ale s takým rýchlym priebehom nepočítal nikto.

Je jedno, kedy medik zloží Hippokratovú prísahu

Prišla iniciácia na pomoc zhora, teda od univerzity, alebo od medikov?

Fakulta to vyriešila v kooperácii so spolkom medikov. Po prvom potvrdenom prípade na Slovensku a stupňujúcou sa situáciou v Taliansku sme obdržali pozvánku na dobrovoľnícku činnosť zo strany predstaviteľov senátu Lekárskej Fakulty. Hneď večer nám zaslali informácie o inštruktážnom stretnutí, po ktorom sme hneď začali.

Zatiaľ je to na dobrovoľnej báze, ak sa nemýlim. Prečo ste sa rozhodli pomáhať? Neváhali ste, že by bolo predsa bezpečnejšie ostať doma?

Áno, zatiaľ! Bolo nám dôsledne vysvetlené, že v prípade zhoršenia situácie nás presunú na oddelenia a súčasnú prácu po nás prevezmú iní. Je jedno, kedy medik zloží Hippokratovu prísahu, jeho práca je jeho poslaním, preto sme sa k tomu patrične postavili. Vôbec, s bratom sme v práci registrovali, aké problémy môže narobiť jeden nezodpovedný pacient, ktorý zatají cestovateľskú alebo epidemiologickú anamnézu. Nešlo len o identifikáciu nakazených, ale najmä o ochranu zdravotníkov.

Žiaden pacient sa do nemocnice nedostane, kým neprejde vstupnou kontrolou

Ako a kde konkrétne pomáhate?

V Rožňave. Naše stanovište pôsobí vo vstupnej hale v pavilóne B v NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Je to jediný vstup pre zamestnancov a zároveň filter pre pacientov do nemocnice. Pre polikliniku je zariadený osobitný filter. To znamená, žiaden pacient sa do nemocnice nedostane, kým neprejde vstupnou kontrolou a s podpísaným súhlasom o poskytnutí a spracovaní potrebných údajov.

Pôsobíme tam od 6:00 - 22:00 v dvoch smenách po dvoch. Každý pacient uvedie dôvod návštevy nemocnice, zhodnotí sa jeho klinický status, zmeriame teplotu a vyplníme dotazníky, aby sme ich mohli v prípade potreby kontaktovať. Pacienti s pozitívnou cestovateľskou, epidemiologickou anamnézou alebo prítomnými klinickými príznakmi sú odoslaní na infekčnú ambulanciu, kde je zriadený detailný manažment pre suspektných pacientov s ochorením COVID - 19.

Chceli sme pomôcť doma

Ilustračná snímka. Foto: Facebook/Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Prečo práve Rožňava?

Začali sme v Košiciach, tam sa to celé odštartovalo. Po dvoch týždňoch sa ozval pán primár, MUDr. Petr Kopecký, s totožnou myšlienkou. Keďže medikov v Košiciach je viac než dosť, odišli sme do Rožňavy a naverbovali ostatných. Je to náš domov a budúce pracovné pôsobisko, chceli sme pomôcť doma.

Koľko potvrdených prípadov nákazy covid19 má Rožňava? Sú všetci v domácej karanténe?

Bohužiaľ, odpovedať na túto otázku nie je v mojej kompetencii. Všetky potrebné informácie sa verejnosť dozvie od RÚVZ Rožňava.

Bratia medici. Foto: Archív/ I.K.

Nikomu nie je odňatý nárok na ošetrenie

Aké sú v nemocnici preventívne opatrenia?

Nemocnica je uzavretá pre návštevy a ošetrované sú len akútne stavy, avšak to neznamená že každého posielame paušálne domov. Je zakázané púšťať neopodstatnené prípady, ktoré sa dajú vybaviť telefonicky alebo inou formou, napr. perskripcia liekov, poskytnutie informácií o hospitalizovanom pacientovi, vopred nedohodnuté kontroly.

Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne, nikomu nie je odňatý nárok na ošetrenie.

Máte dostatok ochranných prostriedkov?

Áno, všetko potrebné je zatiaľ k dispozícii. To však neznamená, že tým nedôstojne plytváme. Snažíme sa šetriť ochrannými pomôckami, no zároveň dodržiavať vysoké hygienické normy.

Medici z UPJŠ pomáhajú po celom východnom Slovensku

Kde všade medici Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pomáhajú?

Čo sa týka pôsobenia kolegov z fakulty, to zaberá širšie spektrum. Väčšina sa prihlásila do projektu TRIAGE pacientov. Obsiahli sme takmer všetky nemocnice na východnom Slovensku. Takisto pôsobíme v súkromných laboratóriách, kde pomáhame s testovaním vzoriek.

Okrem TRIAGE pacientov sa v krajských nemocniciach zaviedol systém DRIVE - IN, kde sú odobrané vzorky vodičom sterom zo slizníc ústnej a nosovej dutiny, bez kontaminácie personálu. Títo vodiči sú telefonicky kontaktovaní práve študentmi medicíny z LF UPJŠ. V prípade fyzického vyčerpania personálu alebo jeho uvedenia do karantény, evidujeme študentov, ktorí sú schopní poskytnúť opateru pre ich deti.

Vďaka patrí ľuďom, ktorí dodržiavajú karanténu, nosia ochranné pomôcky a dobrovoľníkom

Ilustračná foto. Foto: Facebook/Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Čo by ste odkázali ľudom, aby sme spoločne zvládli súčasnú situáciu?

Hlavne by som zaželal veľa trpezlivosti a vzájomnej tolerancie v tejto mimoriadnej situácii. Chcel by som upriamiť pozornosť na nevhodné chovanie niektorých pacientov, ktorí sa vulgárne ohradzujú voči našim dobrovoľníkom.

Žiadna forma agresie neprinúti našich dobrovoľníkov, aby vám bol vstup odobrený aj napriek nedodržaniu hygienických predpisov, odmietnutia vyplnenia potrebných údajov, neuposlúchnutia pokynov. Upozorňujem, aby každý občan so sebou nosil občiansky preukaz, kartičku poistenca a mobilný telefón tak, ako to je nariadené súčasnými vládnymi nariadeniami.

Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí dodržiavajú karanténu, nosia ochranné pomôcky a starajú sa akoukoľvek mierou o dobrovoľníkov a všetkých nenahraditeľných pracujúcich.