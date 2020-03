Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ako divadelná garderobiérka nemôže v tomto čase pracovať, Zlatica tak šije pestrofarebné rúška zadarmo pre tých, čo ich potrebujú

„Nosiť rúško nie je hanba“. Veta, ktorou v týchto týždňoch žije celý svet. A Slovensko sa stáva fantastickým príkladom, ako to môže fungovať aj vďaka zapáleným šičkám. Nezaháľajú ani tunajší módni návrhári.

foto/archív/Zlatica Hujbertová

BRATISLAVA 28. marca - Do šitia ochranných rúšok sa pustila aj Zlatica Hujbertová. Módna návrhárka, ktorá pred pár rokmi ohúrila svojou prehliadkou módne móla v Ríme, aj vďaka outfitom doplneným o „vykamienkované“ rúška. Vtedy ani len netušila, že tento princíp do značnej miery využije aj pre „street-fashion“ v ruku 2020.

„Nad šitím rúšok som začala premýšľať v podstate hneď, ako nám zavreli divadlo, Novú scénu, kde pracujem ako garderóbierka. Po dvoch - troch dňoch strávených doma som si sadla k strihom. Po niekoľkých „pokusoch – omyloch“, som si skonštruovala strih, ktorý by mohol sadnúť na každý typ tváre,“ prezradila Zlatica Hujbertová pre Dobré Noviny.

Prvé rúška z dielne módnej návhárky Zlatice Hujbertovej Foto: archív/Zlatica Hujbertová

Jej rúška tiež spĺňajú aj základné a doporučené parametre tak, aby boli v ochrane čo najúčinnejšie: „Po naštudovaní si všetkého, čo by malo ochranné rúško mať, som sa pustila do hľadania vnútorného materiálu z netkanej textílie, ktoré malo slúžiť ako filter. Samozrejme, nesmel chýbať ani ohybný pliešok na nos. Bolo to celkom náročné vzhľadom k tomu, že už padlo nariadenie k zatvoreniu väčšiny obchodov, kde by bola možnosť nakúpiť dôležité komponenty. Našťastie, som všetko vyriešila hneď v ten jeden deň a ušila následne prototyp. Samozrejme, nesmel chýbať základný materiál - 100 % bavlnené plátno. Ten som následne vyvarila vo vriacej vode, vysušila a opäť prežehlila. Rúško nadobudlo pôvodný tvar a dalo sa znova použiť. Na druhý deň som sa po tejto zaťažkávacej skúške mohla pustiť naplno do šitia,“ opisuje Zlatica proces vzniku.

A komu išla prvá várka? Rodina na prvom mieste. Hneď druhá, do divadla

„Samozrejme rodine a najbližším priateľom žijúcim v Modre, ale aj tu v Bratislave. Tie ďalšie išli priateľom a kolegom do divadiel: pre krajčírky a kolegyňu kostýmovú výtvarníčku, pre hercov, tanečníkov a iných pracujúcich v tomto sektore. Ďalej pre fotografku, hudobníkov, producentov a ich rodiny.“

Herečka Lucia Šipošová a Ján Machut z bratislavského Red Cat Cabaret dostali tiež „po rúšku“. Foto: foto/archív/Zlatica Hujbertová

Na rade sú lekárne a zdravotníci

„Momentálne pracujem na rúškach smerujúcich do lekární, k doktorom. Dnes ma dokonca oslovili, či by som nemala záujem venovať jedno rúško do dražby pre Národný ústav detských chorôb "Ochráň svojho lekára," hovorí Hujbertová.

Za pár dní 80 rúšok

„Nie je ich, samozrejme, toľko, koľko ušili napríklad iné kolegyne. Ale keďže je rúško 3-vrstvové s náročnejším strihom, tak ten čas na výrobu je, samozrejme, dlhší,“ vysvetľuje Zlatica.

Zlatica sa živí ako módna návrhárka a divadelná garderóbierka. Dnes zostala bez väčších objednávok aj ona sama. Rúška napriek tomu šije zadarmo.

„Za rúška si nepýtam peniaze, skôr ma potešia bavlnené materiály na výrobu nových rúšok. Čo sa distribúcie týka, ak majú ľudia možnosť prísť si po ne ku mne, je to pre mňa najlepšie, ale samozrejme robím aj rozvozy, prípadne posielam poštou,“ prezrádza návrhárka.

Slovenská módna návrhárka, Zlatica Hujbertová Foto: foto/archív/Zlatica Hujbertová

A ako prežíva tieto dni ona sama? – „Dáme to!“

„Domáca izolácia ako taká mi nevadí, ak je dobrovoľná, ale tento druh izolácie sme, samozrejme, nikto ešte nezažili, čiže je to dosť náročné, nakoľko sme zvyknutí byť v práci, obklopení dennodenne ľuďmi - v mojom prípade spievajúcimi, tancujúcimi, prosto energickými divadelníkmi. Celá táto situácia nám všetkým pracujúcim v umeleckej sfére urobila poriadny škrt cez rozpočet. Ja nie som výnimkou. Ale prežijeme to. Dáme to. Ak budeme dodržiavať pokyny, starať sa o seba a najbližších a zostaneme DOMA,“ uzatvára Zlatica Hujbertová s úsmevom.

— Foto: Archív Zlatica Hujbertová

