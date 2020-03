Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toaletný papier nakúpili za peniaze od Zúbkovej víly. Dievčatká ho rozdávajú seniorom

Každý, kto môže, chce pomôcť. Pridávajú sa však aj najmenší.

Na snímke sú kamarátky, ktoré pomáhajú seniorom. — Foto: Facebook - Petrina McGuire

MAREEBA 29. marca - V čase šírenia koronavírusu zavládla panika. Mnohí ľudia spanikárili a nakúpili viac, ako potrebujú. Z obchodov vymizli najmä dezinfekčné prostriedky, trvanlivé potraviny či toaletný papier. Keď malé dievčatká videli v supermarketoch prázdne regály, rozhodli sa, že pomôžu tým najzraniteľnejším. Za peniažky, ktoré dostali od zúbkovej víly, nakúpili toaletný papier a začali ho rozdávať, uvádza portál Shared.

Pomáhajú seniorom

Dievčatá vo veku štyri a šesť rokov sa spojili, aby pomohli starším. Keď bola Addyson s mamou v obchode, opýtala sa jej, prečo ľudia vykúpili všetky toaletné papiere. Dozvedela sa, že to robia v dôsledku paniky. „Addyson sa ma opýtala, či by mohla kúpiť niečo, čo by rozdala iným. Rozhodla sa, že použije peniaze, ktoré dostala od zúbkovej víly,“ povedala Petrina McGuire, mama malej Addyson.

Petrina odfotila dievčatá, ako ťahajú drevený vozík. „Naložený toaletným papierom a vreckovkami, ktoré kúpili za vreckové. Chodia od domu k domu a zisťujú, či seniori niečo nepotrebujú,“ napísala na Facebooku.

Seniori sú šťastní, keď im dievčatá zaklopú na dvere a opýtajú sa, či niečo nepotrebujú. Sú im nesmierne vďační za pomoc.

Dievčatá roznášajú toaletný papier. Foto: Facebook - Petrina McGuire

Pomáha aj mamička dievčaťa

S krásnou myšlienkou však prišla aj Petrina. „Zatiaľ sme sa neocitli v karanténe, ale medzi ľuďmi zavládla neistota, niektorí stratili prácu a rodičia si nemôžu dovoliť urobiť zásoby,“ uviedla na sociálnej sieti.

Na snímke je dcéra pani Petriny. Foto: Facebook - Petrina McGuire

Práve preto sa rozhodla, že pomôže tým, ktorí to potrebujú. „Ak máte obavy o svoje dieťa, že by nemalo čo jesť na raňajky alebo na obed, neváhajte ma kontaktovať bez strachu, viny alebo hanby. Urobím, čo budem môcť, aby som vám pomohla,“ uzavrela mamička.