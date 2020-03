Michaela Mäsiarová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V oknách domov sa objavujú plyšoví medvedíci. Skrýva sa za tým skvelá myšlienka

„Nájdi v okne medveďa“, alebo „kto nájde najviac medveďov“. Aj to je zmyslom plyšových medvedíkov, ktorými si ľudia začali zdobiť vlastné okná. Milá hra zabaví vaše deti počas prechádzky a preliezky ich budú lákať zasa o trochu menej.

Foto/Alexas_Fotos/Pixabay — Foto: Pixabay.com

MELBOURNE 27. marca - Povinná izolácia v čase pandémie koronavírusu vie byť časom pekná otrava. Rodičia zápasia s ponorkou, deti s nudou a po týždňoch z toho vie byť pekný cirkus. Našťastie, denne môžeme spolu s členmi našej domácnosti absolvovať prechádzku na čerstvom vzduchu a pre mnohých z nás je tento moment tak trochu ventil. Aby boli tieto chvíle zábavnejšie aj pre deti, Alice Gibson, mamička troch extrémne aktívnych detí z Melbourne, prišla s premilenou výzvou #PutYourTeddyOut. O jej iniciatíve, píše portál Ladbible.

Tento „pouličný lov medveďov“ si deti okamžite zamilovali: „Milujú to. Bežali rovno do svojich izieb, aby medvedíkov vystavili a mysleli si, že je to skvelý nápad. Keď sme sa včera vybrali na prechádzku a videli všetkých tých medveďov v oknách, bolo to super,“ hovorí Alice.

Deti tak majú počas prechádzky milú zábavu, hľadajú plyšových macíkov a preliezky, ktoré sa v týchto časoch neodporúča navštevovať, ich tak lákajú o niečo menej. Prechádzka tak viac nemusí byť povinnou a nudnou záležitosťou, ale skvelou príležitosťou, ako sa deti dokážu zabaviť.

Postupne sa k iniciatíve austrálskej mamy začína pridávať stále viac a viac rodičov z iných krajín, ktorí chcú deťom prechádzky v čase izolácie zatraktívniť a priviesť tak na iné myšlienky tak trochu aj seba. Pridať sa môžete aj vy!

Máte doma medvedíkov? Posaďte ich do okna a uvidíme, čo to urobí:)