TASR

Dnes o 17:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tipsport liga: Podkonický už nebude pokračovať na poste hlavného trénera Zvolena

Andrej Podkonický nebude v budúcej sezóne pokračovať v pozícii trénera hokejistov HKM Zvolen.

Na snímke tréner HKM Zvolen Andrej Podkonický — Foto: TASR/Ján Krošlák

Zvolen 26. marca (TASR) - Andrej Podkonický nebude v budúcej sezóne pokračovať v pozícii trénera hokejistov HKM Zvolen. Povedal to v rozhovore pre oficiálny web tipsportligistu.

„Môžem prezradiť, že pokiaľ ostanem v klube, nebudem ďalej hlavný tréner áčka. Dostal som ponuku pre prácu druhého asistenta pri A-tíme a zároveň hlavného trénera juniorov. Popri tom by som vykonával funkciu šéftrénera mládeže, najmä pre vývoj hráčov smerom k A-tímu,“ uviedol Podkonický.

Ešte nie je definitívne rozhodnutý

V otázke svojej budúcnosti ale ešte nie je definitívne rozhodnutý. „Zatiaľ je to v štádiu ponuky. Prišli aj iné, nad ktorými premýšľam. Odchod od áčka, aj keď nie úplný, je síce krok späť, no aj pri práci s mládežou sa môžem učiť. Stále nie som rozhodnutý a zvažujem aj iné zaujímavé ponuky. Je skoro o tom hovoriť, pretože momentálne nikto s určitosťou nevie, ako sa situácia vyvinie.“

Zvolen obsadil v konečnom poradí Tisport Ligy 2019/2020 šiestu priečku. „Mali sme problém hlavne so silnými súpermi z vrchu tabuľky. Aj keď sme v niektorých zápasoch boli lepším tímom, nedokázali sme udržať systém celých 60 minút a vyhrať. V závere nás trápila zranenia, ale tie mali aj ostatné tímy. Myslím, že tímu chýbala väčšia sila, aby v playoff mohol ísť ďaleko, aj keď so zdravými Šťastným a Sýkorom by bol ešte silnejší. Tím mal určite svoju kvalitu, ktorú počas sezóny vedel ukázať. V jej závere nás ale chytila kríza a ktovie, či by sme sa z nej dostali,“ uviedol Podkonický, ktorý viedol Zvolen v uplynulých dvoch sezónach. V klube predtým začal i ukončil svoju hráčsku kariéru.