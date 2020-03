Dominika Pacigová

Čo urobíte ako prvé, keď sa skončí karanténa? Z odpovedí Slovákov budete dojatí

Niektorí sa tešia na svoje deti či vnúčatá, iní zas na tradičnú slovenskú kuchyňu v dobrej slovenskej reštaurácii. Ďalší nezabúdajú na zdravotníkov. Ozývajú sa však aj Slováci žijúci v zahraničí.

Foto: Ilustračné, objímajúca sa dvojica si pripomenula Deň objatí / na snímke pracovníčka chránenej dielne Prvosienka šije na šijacom stroji ochranné rúško na tvár z bavlny v Liptovskom Hrádku — Foto: TASR - Henrich Mišovič / Oliver Ondráš

BRATISLAVA 28. marca - Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás. Takto znie odkaz zdravotníkov. Tí, ktorí môžu, ostávajú doma, aby zabránili šíreniu koronavírusu. Práve teraz môžu tráviť viac času s najbližšími a užívať si jeden druhého. Mnohí mladí ľudia sú zodpovední a nenavštevujú rodičov či starých rodičov, aby nezvýšili riziko ich nákazy. Čitateľov Dobrých novín sme sa opýtali, čo urobia ako prvé, keď sa skončí karanténa. Niektoré odpovede vás prekvapia, iné vám zas roztopia srdce.

Tešia sa na deti i vnúčatá

Niektorí naši čitatelia sa nevedia dočkať, kedy opäť uvidia svoje deti či vnúčatá. Keď skončí karanténa, pani Rozália sa stretne s vnúčatami. „Pozvem deti a vnukov ku mne na obed a budeme sa dlho objímať,“ uviedla. „Pripravím spoločný obed s deťmi, vnúčatami, zaťmi,“ dodala pani Hana.

Mnohí nemyslia na nič iné, len na zdravie svojich najbližších. To je v dnešných dňoch najdôležitejšie. „Pôjdem sa poďakovať Pánu Bohu za to, že jeho skúšky som ja aj moja rodina prežila v zdraví,“ skonštatovala pani Oľga.

Veria, že sme sa poučili

Sú však aj takí, ktorí sa zamýšľajú nad súčasnou situáciou. „Myslím si, že dostávame riadne ponaučenie a dúfam, že neskĺzneme do toho hektického života, pohltení materiálnym až polobohémskym životom,“ napísala pani Sylvia. Čitateľka Dobrých novín, pani Oxana, taktiež verí, že sa ľudia poučia. „Na jednej strane, už sa na to veľmi teším, keď sa to všetko skončí, no na druhej strane, obávam sa, že keď znovu všetko otvoria a povolia, ľudia sa zbláznia a budeme tam, kde sme boli. Ale pevne dúfam, že sme sa poučili a začneme sa správať nielen k sebe, ale aj k našej prírode čo najlepšie,“ doplnila.

Pani Katarína sa teší, keď bude môcť ísť do prírody bez obáv, že by sa mohla nakaziť. „Pôjdem na prechádzku do prírody užiť si počasie. Viem, že by som mohla aj teraz, ale koronu beriem maximálne zodpovedne, nevychádzam, pokiaľ nemusím a ak musím, rozhodne len s rúškom. Nebudem vyskakovať príliš vysoko a ostatným ľuďom odporúčam to isté,“ ozrejmila.

Ozývajú sa aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí

Slováci však myslia aj na ekonomiku nášho štátu. „Oslávime to celá rodina v slovenskej reštaurácii s dobrým slovenským jedlom a slovenským vínom. Budeme vďační za každú ďalšiu takúto chvíľu, už nikdy nič nebude samozrejmosťou,“ vysvetlila Mirka.

Foto: Ilustračné, na snímke sú zľava hore Glgany, kvaska, zľava dole halušky s oštiepkom, halušky s kapustou a lekvárové buchty. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Ozývajú sa aj tí, ktorí žijú v zahraničí. „Kúpim letenku na prvé lietadlo, kľudne aj s piatimi prestupmi a pôjdem domov vystískať a vybozkávať maminu,“ prezradila Katarína. „Pôjdem domov na Slovensko a budem s mojou dcérou a vnučkou, jednoducho s celou rodinou,“ povedala pani Alena.

Poďakujú sa hrdinom dnešných dní

Iní zas nezabúdajú na zdravotníkov, hrdinov dnešných dní. „Poďakujem sa zdravotníkom za ich obetavú prácu a pôjdem za dcérou a vnukom, ktorí mi veľmi chýbajú,“ objasnila pani Eleonóra. „Ja skôr poďakujem lekárom, modernej medicíne a technológiám,“ pridala sa Zuzana.

Čitateľka Slávka sa už nevie dočkať, kedy bude môcť odložiť rúška. „Zhlboka sa nadýchnem. Konečne bez rúška,“ uzavrela.