Navštívte z domu tie najslávnejšie múzeá: Toto je top 10 najlepších virtuálnych prehliadok

Originály umeleckých diel, ale aj novinky v oblasti výtvarníctva, dizajnu, sochárstva, či inštalácii zostávajú v týchto dňoch za zamknutými dverami múzeí a galérií po celom svete. Aj preto začínajú byť čoraz populárnejšie virtuálne prehliadky.

Na snímke vľavo londýnske múzeum a vpravo obraz od Claude Moneta, ktorý je možné vidieť aj v parížskom Musée d´Orsay. — Foto: Instagram/gambinchris, museedorsay

BRATISLAVA 28. marca - Pandémia koronavírusu zasiahla umeleckú sféru bez pardonu v každom kúte sveta. Doslova zo dňa na deň sme pozatvárali divadlá, kultúrne inštitúcie, zrušili sme koncerty, čítania, rôzne workshopy, výstavy, zatvorili múzeá a galérie. Behom pár dní, umenie akoby zmizlo z našich životov. Nie však úplne.

Vďaka technológiám bližšie k umeniu

Vďaka vyspelej technológii môžeme dnes komunikovať s priateľmi z celého sveta, sledovať dianie na opačnom konci planéty, ale aj zostať v kontakte s vizuálnym či audiovizuálnym umením, a lahodiť tak svojej duši a ťažko skúšanej psychike. Navyše, vďaka online prehliadkam svetových galérii sa za pár minút možno dostaneme aj na miesta, na ktorých návštevu by sme si museli vziať minimálne dovolenku a našetriť nemalý peniaz. Nehovoriac o výzbroji plnej trpezlivosti, ktorá by sa zišla pri čakaní v dlhých radoch plných nedočkavých turistov a milovníkov umenia pri vstupe do inštitúcie.

Vyberte si prehliadku podľa vášho vkusu

Tisíce obrazov, sôch, inštalácii, či úplne nových umeleckých kúskov sú teraz k dispozícii online úplne pre každého. Existujú rôzne platformy: od interaktívnych prehliadok cez prehliadky pomocou technológie 360 stupňových videí, či tzv. „plné prehliadky“, v rámci ktorých je online prehliadka doplnená o komentár sprievodcu. Niektoré si dokonca zakladajú na vizuálne detailnom priblížení tých najväčších umeleckých diel tak, aby sme mali možnosť vidieť ich celkom zblízka.

Toto je zoznam 10 najlepších svetových virtuálnych prehliadok umeleckých galérii a múzeí podľa portálu The Guardian. A je len na vás, kde svoje umelecké dobrodružstvo začnete.

1. J Paul Getty Musem, Los Angeles

Odborníci sa zhodujú, že ide o jedno z najlepších umeleckých miest na západnom pobreží USA. Nájdete tu unikáty od Van Goghovej Irises až po Renoirovú La Promenade. Rovnako ako v prípade niekoľkých ďalších galérií a múzeí, Google Arts and Culture ponúka nástroj na zobrazenie priestorov galérie. Nájdete tam aj ďalšie umelecké diela, na ktoré sa dá „kliknúť“. Svoj digitálny výlet môžete zažiť aj prostredníctvom inej zobrazovacej platformy s názvom Xplorit.

2. Vatikánske múzeá, Rím

Stúpajúce stropy, zložité nástenné maľby a tapisérie. Vatikánske múzeá sú nesmierne bohaté. V rámci online prehliadky majú návštevníci k dispozícií sedem priestorov múzea vrátane Sixtínskej kaplnky. Detailne ju môžete spoznať vďaka 360-stupňovej technológii.

Prejsť zvyškom Vatikánu vám pomôže prehliadka cez You Visit, ktorá prebieha v bazilike a na námestí Svätého Petra, a to všetko s komentárom turistického sprievodcu.

3. Guggenheim, Bilbao

Interaktívna prehliadka týmto miestom návštevníkov prevedie okolo zbierky povojnovej americkej a európskej maľby a sochárstva - Rothka, Holzera, Koonsa, Kapoora a mnohých ďalších.

4. Prírodovedné múzem, Londýn

Cez botaniku po motýle, obrie kryštály, či exempláre v pohári. Rozsiahla zbierka prírodovedného múzea je medzi Londýnčanmi veľmi obľúbená. Stratiť sa na chodbách tohto úžasného miesta a zamilovať si ho rovnako ako miestni teraz môžete aj vy, a pritom z domu nemusíte vystrčiť päty vďaka interaktívnej online prehliadke.

5. Rijksmuseum, Amsterdam

Toto gigantické holandské múzeum má 80 galérií s rozsiahlou zbierkou rôznych umeleckých a historických predmetov. V roku 2013 bola dokončená 10-ročná kompletná renovácia, ktorá priestor transformovala do nového šatu. Kombinuje prvky 19. storočia s moderným osvetlením a pribudlo tiež nové presklené átrium. Vermeera, Rembrandta a ďalších holandských majstrov nájdete vo Veľkej sieni.

6. Národné múzeum moderného a súčasného umenia, Južná Kórea

Toto múzeum tvorí hneď niekoľko miest. Hlavná galéria sa nachádza v Gwacheone. Ďalšie sú umiestnené v Deoksugungu, Soule, a Cheongju. Virtuálne prehliadky skúmajú inšpirujúcu kombináciu tlače, dizajnu, sochárstva, fotografie, či nových médií. Nájdete tu tiež medzinárodnú zostavu etablovaných umelcov, súčasné kórejské diela, ale aj vychádzajúce hviezdy.

7. Musée d´Orsay, Paríž

Toto slávne múzeum sa nachádza v bývalej železničnej stanici a hoteli Gare d´Orsay. Je domovom Cézanne, Moneta a ďalších francúzskych majstrov. Pod 138 metrov dlhou zakrivenou sklenenou strechou sa nachádza najväčšia zbierka impresionistických a postimpresionistických diel na svete. Virtuálna prehliadka zahŕňa aj online výstavu, ktorá mapuje históriu budovy. Na Tourist Tub je k dispozícii tiež 360-stupňový pohľad na nádherný exteriér.

8. British Musem, Londýn

Za veľkolepým priestorom „Veľkého dvora“ Britského múzea tvoreného 3222 sklenenými tabuľami (pričom žiadna nie je rovnaká) nájdete vďaka 360-stupňovému náhľadu napríklad detaily egyptských múmií či iných historických artefaktov. Interaktívna infografická platforma múzea ponúka prepojenie s históriou aj vďaka výkladom kurátorov.

9. MASP, Sao Paulo, Brazília

Toto brazílske múzeum má k dispozícii jednu z najširších historických zbierok dostupných prostredníctvom virtuálnej galérie od 14. do 20. storočia. Momentálne tu nájdete aj dočasnú retrospektívnu výstavu populárnej brazílskej umelkyne s menom Teresinha Soares.

10. Národná Galéria, Londýn

V pozadí štyroch levov na Trafalgarskom námestí v Londýne nájdete domov 2300 obrazov. Akvarel, kresba a mnoho iných umeleckých techník od polovice 13. do polovice 20. storočia. K dispozícii je sedem výstavných priestorov renesančného umenia a Hlavná sála, v rámci ktorej môžete vďaka 360-stupňovému pohľadu skúmať detailne portréty aj veľké dramatické oltáre.