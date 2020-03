Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Farmaceut: Na liečbu koronavírusu nie je odporúčanie, ja však radím začať užívať najprv tento liek

Aj keď máme paralenu plné zásuvky, mnoho ľudí robí pri jeho užívaní základnú chybu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavel Neubauer, Lukáš Grinaj

BRATISLAVA 26. marca - Zostaňte doma, ak budete mať horúčku, dajte si paralen. V prípade, že sa budete dusiť, zavolajte záchranku. To sú informácie, ktoré počúvajú ľudia z liniek zriadených pre koronavírus.

Doposiaľ platí, že pokiaľ nemáte pozitívnu anamnézu alebo horúčku nad 38 stupňov Celzia, testovať vás nebudú. Človek sa ocitá v situácii, keď má pocit, že sa musí s koronavírusom vysporiadať sám.

Hoci neexistujú oficiálne odporúčania, aké lieky by mal nakazený doma v samoliečbe užívať, farmaceut z Bratislavy Lukáš Kerti pre Dobré noviny povedal, čo by nakazenému odporučil. Okrem toho ozrejmil, kedy má človek užiť paralen, ktorý ľudia v posledných dňoch húfne skupujú.

Telo vie, čo má robiť

Každý z nás má v zásuvke paralen, nie každý však vie, kedy ho užívať. Ak má človek zvýšenú teplotu, mal by ho užiť?

Je dôležité povedať, že paralen obsahuje účinnú látku paracetamol. Čiže budem hovoriť o nej. Keď niekomu teplomer ukáže 37,5 stupňov Celzia, je to zvýšená teplota, to znamená, že telo by sa malo nechať pracovať, lebo ono samo o sebe vie, čo je najlepšie.

Ilustračná foto. Foto: Pixabay/guvo59

Keď má človek horúčku a teplota sa mu pohybuje okolo 38 stupňov Celzia, tak sa odporúča, aj pokiaľ ide o koronavírus, tlmiť túto horúčku paracetamolom. Ešte by som doplnil, že keď má človek teplotu 37,5 °C, nemusí to výlučne znamenať, že má koronavírus alebo infekciu, u žien napríklad často teplota kolíše na základe periódy.

Pozor pri problémoch s pečeňou

Ako a v akých intervaloch by človek v prípade horúčky mal užívať liek?

U dospelých sa užíva bežne jedna dávka každých 6 hodín. Ak má človek nad 80 kilogramov, tak by mali brať dve tablety naraz (1000 mg), tiež každých šesť hodín. Ale pozor, ak má pacient problémy s pečenou, je nutné, aby to komunikoval s lekárom.

Paralen je momentálne vypredaný. Lekárnik pacientom odporúča kombinácie paracetamolu, ak to nie je v rozpore s ich liečbou/ochoreniami/vekom. Foto: Archív/L.M.

Paralen nie je jediným liekom s paracetamolom. Obsahujú ho napríklad aj horúce nápoje a šumivé tablety, tých liekov je veľa, ale často sú kombinované. Najmä pri starších ľuďoch kombinované lieky predstavujú riziko, nie sú vhodné napríklad u pacientov, ktorí sú liečení na zvýšený krvný tlak.

Je aj nejaká odporúčaná denná dávka, ktorá by sa nemala prekročiť?

Maximálna denná dávka sú 4 gramy, keď sa to prekročí, môže hroziť poškodenie pečene.

Ako vlastne táto látka pôsobí v tele?

Mechanizmus účinku nie je úplne objasnený. Stále sa o tom vedú diskusie. Na rozdiel od ibuprofénu nie je ťažký na žalúdok, no nemá žiaden protizápalový efekt. Má efekt na tlmenie horúčky a bolesti nervového pôvodu. Napríklad pri bolesti zubu.

Ibuprofén nezabíja

Tesne po tom, ako na Slovensku začali platiť prísnejšie opatrenia z dôvodu epidémie, objavil sa poplašná správa o negatívnych účinkoch ibuprofénu v kombinácii s koronavírusom. Aký je váš profesionálny názor?

Je pravda, že to bol hoax, ale skôr išlo o spôsob, ako to bolo podané cez nejakú pani. Na druhej strane platí aj to, že francúzske zdravotnícke autority neodporúčajú použitie nestereoidných antiflogistík, teda protizápalových liekov, a do tejto kategórie patrí aj ibuprofén.

Z vigilačných štúdií, teda z pozorovania toho, kto prežil a kto zomrel na koronavírus, všeobecne potvrdili, že sa u pacientov nachádzali protizápalové lieky. Čo je bežné, dá sa s tým rátať. Lebo protizápalové lieky, ale aj paracetamol boli prvé lieky, ktoré vyskúšali na boj s chorobou. Takže sa zhodli, že nie je vhodné používať protizápalové lieky ako prvú voľbu, ale radšej paracetamol.

Pridalo sa k nim aj Švajčiarsko. Ich stanovisko ale napríklad dementuje svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj Európska lieková agentúra (EMA). Neznamená to však, že protizápalové lieky robia nutne zlo, je to čisto len z empirických pozorovaní. Zatiaľ neexistuje žiadna štúdia, ktorá by potvrdila, že protizápalové lieky môžu akokoľvek zhoršiť stav človeka s koronavírusom.

Paralen, sirup na kašeľ a anihistaminiká

Čo by ste odporučili človeku, ktorý je nakazený koronavírusom?

Neexistuje žiadne oficiálne odporúčanie. To, čo poviem, sú len moje osobné odporúčania. Nie je to žiadna smerodajná záležitosť. Keď do vás vstúpi tento vírus, tak napadá bunky pľúcneho parenchýmu a ničí ich. Imunitný systém si vírus všimne. Prvé, čo spraví, je, že vytvorí reakciu, a to, laicky povedané, vedie k horúčke.

Ako prvú voľbu by som zvolil paracetamol, tak ako som to opísal. V prípade, že horúčka neklesá použitím paracentamolu, treba dávať pozor, či je dobré nadávkovaný, či sa spĺňa vyššia dávka pri vyššej váhe.

Pokiaľ to nestačí, tak by som podporne prešiel na protizápalový liek, ak sa niekto bojí ibuprofénu, existujú aj iné lieky s podobným účinkom. Protizápalové lieky však nemôžu užívať ľudia, ktorí sú astmatici, alebo užívajú lieky na riedenie krvi, majú závažné ochorenia srdca a ciev, alebo majú problémy so žalúdkom.

Čo s kašľom?

Na suchý kašeľ je vhodné užívať, aby sa pľúcny parenchým nenamáhal a nepoškodzoval, nejaké liečivá proti suchému kašľu, ktoré bránia tomu, aby nastal kašľový reflex.

Odporučil by som aj antihistaminiká, napríklad levocetirizin. Môžu prispieť k tomu, že ten kašeľ nebude mať takú dráždivosť a nebude to toho človeka tak bolieť. Nemôžu to však brať ľudia, ktorí už berú akékoľvek lieky proti alergii.

Je dôležité, aby sa spomenuté lieky brali sústavne (po celú dobu ochorenia) a nielen, keď je človeku najhoršie.

Ak sa stav zhorší a nastanú problémy s bežným dýchaním, je nutné urýchlene kontaktovať lekársku pomoc. Samozrejme, treba dbať na to, aby mal človek dostatočný prísun vitamínov, pil veľa vody a aby sa zdržiaval doma.