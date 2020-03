Klaudia Fiolová

Dnes o 14:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Video Márie Bartalos si ľudia nevedia vynachváliť. Radí, ako si doma vyrobiť čo najúčinnejšie rúško

Obľúbená herečka na svojom profile na Instagrame radí, ako si doma vyrobiť rúško, ktoré vás ochráni.

Mária Bartalos radí, ako najúčinnejšie si doma vyrobíte ochranné rúška — Foto: Instagram/maria.bartalos

BRATISLAVA 26. marca - Herečka Mária Bartalos je taktiež v domácej karanténe ako väčšina ľudí na Slovensku. Užíva si chvíle s manželom a s malým dieťatkom. Rúška si, rovnako ako mnohé iné ženy, vyrobila doma podľa návodu na internete.

Ako si doma vyrobiť rúško, ktoré vás naozaj ochráni

Mária tiež vie, že ochrana v čase karantény je veľmi dôležitá, a preto sa so svojimi fanúšikmi podelila o svoju skúsenosť. Doma ušité rúška vylepšila jednoduchým trikom.

„To biele, čo vidíte, nie je kuchynská utierka, ale netkaná textília, ktorú keď si vložíte do svojho rúška (či už máte ušité, alebo jednorázové), zabezpečíte si tým vyššiu ochranu. Poniektorí majú rúško len z jednej vrstvy, niektorí z dvoch, tak či onak, tá druhá či tretia vrstva tejto textílie je pre vás veľké plus, lebo slúži ako filter podobne ako vrecko do vysávača,“ píše Mária pod príspevkom.

Jej jednoduchý trik si ľudia pod príspevkom nevedia vynachváliť. Ako sama napísala, v tomto zložitom období treba hľadať rôzne alternatívy, aby ste si chránili to najdôležitejšie - vaše zdravie.