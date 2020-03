Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci vytvorili systém, ktorý rozpozná ľudí bez rúška. Zadarmo ho ponúkli štátu

Systém by mal človeka, ktorý nosí rúško, pochváliť a vzbudiť v ňom dobrý pocit, aby si ho nasadil aj nabudúce.

Tím, ktorý vyvinul systém Mask Detector — Foto: Archív: CogneXa

BRATISLAVA 26. marca - Slovenská firma CogneXa pripravila softvér, ktorý pri napojení na kamerový záznam dokáže rozpoznať, či má človek na tvári rúško a následne vie na to zareagovať. Softvér by tak mohol pomôcť k spomaleniu šírenia koronavírusu na Slovensku.

Využiť by sa mohol napríklad v prostriedkoch verejnej dopravy, výrobných fabrikách či v prevádzkach potravinových reťazcov. Firma ho ponúka verejným inštitúciam zadarmo. Výkonný riaditeľ spoločnosti Marek Šebo nám prezradil, ako ich nápad má pomôcť v boji proti koronavírusu.

Ako vznikol tento nápad?

Vo firme sa špecializujeme na umelú inteligenciu a tiež máme bohaté skúsenosti s automatickou analýzou obrazu a videa, kde máme už vybudovanú reputáciu. Technológiu nielen vyvíjame, ale v tejto oblasti pôsobíme ako konzultanti. Zároveň máme v tíme aktívnych a spoločensky uvedomelých ľudí, ktorí chceli pomôcť v boji s koronavírusom. Urobili sme si firemný brainstorming a z nápadov sme vybrali tento ako najprínosnejší pre spoločnosť a začali sme ho realizovať.

Čo je cieľom projektu? Prečo je dobré, keď budú ľudia monitorovaní na verejných priestranstvách, či nosia rúška?

Našim primárnym cieľom je prepojiť technológiu s pozitívnou psychológiou. Systém by mal človeka, ktorý nosí rúško, pochváliť a vzbudiť v ňom dobrý pocit, aby si to rúško nasadil aj nabudúce. A človeka, ktorý ochranný prvok na tvári nemá, by mal motivovať, aby si ho zaobstaral. Náš cieľ je totožný s cieľom širokej spoločnosti. Chceme pomôcť spomaliť šírenie koronavírusu natoľko, aby sme sa všetci mohli vrátiť do bežného života. My v CogneXa sme experti na riešenia postavené na báze umelej inteligencie (AI), preto sme sa rozhodli prispieť k spoločnému cieľu vyvinutím Mask Detectora.

Systém vie docieliť to, aby ľudia mali rúška reálne nasadené. — Foto: Archív: CogneXa

Systém rozpozná, kto má a kto nemá ochranné rúško. — Foto: Archív: CogneXa

Tím spoločnosti CogneXa, ktorý vyvinul systém. — Foto: Archív: CogneXa

Systém s názvom Mask Detector. — Foto: Archív: CogneXa

Systém na rozpoznanie rúšok ponúkate zadarmo. Je jeho inštalácia zložitá?

Implementácia nie je zložitá. IT administrátorovi zaberie maximálne niekoľko hodín a nevyžaduje si žiadnu špeciálnu kvalifikáciu. Mask Detector poskytujeme s prehľadným inštalačným manuálom.

Pre koho je systém určený?

Využitie je relatívne široké. Z verejných inštitúcii z toho najviac vedia vyťažiť prostriedky MHD, ktoré majú nainštalované kamery. Systém vie docieliť to, aby mali ľudia rúška reálne nasadené. Zo súkromných ide napríklad o prevádzky potravín, bánk, obchodné centrá či výrobné fabriky, ktoré s pomocou Mask Detectora a podobných zabezpečení vedia ostať otvorené a vyrábať aj v čase epidémie.

Ozval sa vám už niekto, že by si chcel systém nainštalovať?

Áno. Intenzívne komunikujeme s viacerými subjektmi od dopravných podnikov cez obchodné reťazce, banky až po vedúcich obchodných centier, zatiaľ na Slovensku a v Českej republike. Veríme, že v najbližších dňoch bude systém už reálne v prevádzke.