Dominika Pacigová

Dnes o 09:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Aj Dagmar Havlová vo veľkom šije rúška. Rozdáva ich zdravotníkom zadarmo

Každý, kto môže, sa snaží pomôcť. Pridávajú sa však aj známe osobnosti.

PRAHA 26. marca - Ľudia oprášili svoje zručnosti, vytiahli staršie stroje a začali šiť rúška. Pomôcť sa rozhodli aj známe osobnosti, príkladom je Beáta Dubasová, Lucie Bílá či Dagmar Havlová. V týchto ťažkých časoch ukázali empatiu a veľké srdce.

Dagmar Havlová pomáha zdravotníkom

16. marca oznámila Dagmar Havlová na Facebooku, že spolu s niekoľkými priateľmi sa rozhodla pomôcť zdravotníkom. „Prosíme, pomohol by nám niekto šiť rúška alebo aspoň prežehľovať a strihať?“ opýtala sa verejnosti.

Ľudia ani na sekundu nezaváhali a nadácia dostala nespočetné množstvo ponúk. „Som hrdá na svojich spoluobčanov, ktorí sa vedia v ťažkých chvíľach zmobilizovať a ochotne pomôcť iným,“ ozrejmila na sociálnej sieti na druhý deň.

V práci pokračujú

Česká herečka pravidelne informuje fanúšikov, komu darujú zadarmo rúška. „Stále pokračujeme v šití a distribúcii rúšok. Škoda, že vám nedokážem sprostredkovať prejavy vďačnosti za rúška, ktoré priebežne distribuujeme lekárom a všetkým, ktorí ich potrebujú. Ďakujem verným dobrovoľníkom, ktorí s nami spolupracujú už desať dní,“ napísala na Facebooku pred dvomi dňami.

Šije aj Beáta Dubasová

Slovenská speváčka začala šiť rúška v priebehu minulého týždňa pre svojich najbližších, susedov, priateľov a známych. „Doma som mala jedno jediné a podľa toho som ušila prvé rúško z bavlnenej plachty. Po rokoch som vytiahla svoj staručký, ale napodiv stále funkčný šijací stroj Veritas a pustila som sa do práce. Mám vyštudovanú odevnú priemyslovku, nebol to pre mňa až taký problém,“ povedala pre Dobré noviny Beáta Dubasová.

Lucie Bílá má taktiež veľké srdce

V úlohe krajčírky sa ocitla aj Lucie Bílá. Vzhľadom na to, že v krajine je veľký dopyt po ochranných rúškach, ktoré sa veľmi ťažko dajú zohnať, Lucie sa rozhodla, že začne šiť. Rúška putovali do nemocnice v Kladne. „A vraj sa mi nebude hodiť profesia krajčírky. Chystám balík rúšok do nemocnice v Kladne,“ napísala k príspevku na sociálnej sieti v polovici marca.