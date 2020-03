TASR

Dnes o 08:58 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Sagan súhlasí s odložením OH, trénuje v domácich podmienkach

Peter Sagan — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan súhlasí s presunutím olympijských hier v Tokiu na rok 2021. Počas pandémie nového koronavírusu trénuje v domácich podmienkach a dúfa, že situácia sa zlepší čo najskôr.

Trojnásobný majster sveta štartoval v tejto sezóne na pretekoch Vuelta a San Juan International v Argentíne a Paríž - Nice vo Francúzsku, kde nedokončil záverečnú siedmu etapu.

„Myslím si, že v týchto ťažkých časoch, ktoré skúšajú nielen Slovensko, ale aj celý svet, by zostať v bezpečí a zdraví malo byť našou prvou prioritou. Z tohto dôvodu si myslím, že rozhodnutie o odložení OH bolo v tejto chvíli správne. Je dôležité chrániť zdravie všetkých účastníkov a zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých športovcov. Som si istý, že keď sa napokon uskutočnia, nebude to len najväčšie športové podujatie na svete, ale skutočná oslava, ktorá nás všetkých spojí po takom náročnom období,“ povedal Sagan. Jeho reakciu sprostredkoval Slovenský zväz cyklistiky (SZC).

Tridsaťročný Slovák trénuje v rámci možností v domácich podmienkach: „Prispôsobil som môj denný program core tréningu a jazde na trenažéri, pretože všetci si musíme držať formu a sústrediť sa, aby sme boli pripravení, keď sa táto situácia skončí.“