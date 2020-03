TASR

Fajčiari v Česku majú po chlebe. Na ulici im hrozí pokuta až 10-tisíc korún

V Česku už týždeň platí zákaz vychádzania bez rúška zakrývajúceho nos a ústa.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Lukáš Grinaj, pexels.com/Irina Iriser

Praha 26. marca (TASR) - V Česku už týždeň platí zákaz vychádzania bez rúška zakrývajúceho nos a ústa. Český spravodajský server Deník.cz upozornil, ak polícia pristihne na ulici fajčiara bez rúška alebo tvárovej masky, môže mu udeliť pokutu do 10 000 korún (364 eur).

Nosenie rúšok je v ČR povinné od minulej stredy. Nariadenie platí aj pre deti a batoľatá.

„Je zavedená povinnosť pre všetky osoby v ČR nosiť pri pohybe a pobyte na všetkých miestach mimo bydliska ochranné prostriedky dýchacích ciest. To platí aj pre malé deti a pokiaľ je to možné aj pre batoľatá," uviedla pre Deník.cz Renata Povolná z tlačového odboru ministerstva zdravotníctva ČR.

Deník.cz uviedol, že mnoho fajčiarov rieši dilemu, či sa na ulici môžu sňať rúško a zapáliť si cigaretu. Podľa advokáta Ondřeja Preussa je podstatné, kde si fajčiar cigaretu zapáli.

„Text (vládneho) nariadenia je striktný a bez výslovných výnimiek. Musíme ho však vykladať s rozumom a proporcionálne. Takže keď budem sám v krkonošských lesoch, rúško nepotrebujem. To isté platí, že keď budem niekde sám fajčiť alebo jesť, tiež nie. Ale ak by som to chcel robiť na námestí, to by už porušenie bolo,“ vysvetlil advokát.

V Česku evidujú 1654 ľudí s diagnostikovanou chorobou COVID-19, ktorej doteraz podľahlo šesť osôb.