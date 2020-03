TASR

Šprintér Gatlin si predĺži kariéru a chce súťažiť o rok v Tokiu

Americký šprintér Justin Gatlin — Foto: TASR/AP

Los Angeles 25. marca (TASR) - Americký šprintér Justin Gatlin si neplánovane predĺži kariéru a chce súťažiť na preloženej tokijskej olympiáde v roku 2021. Tridsaťosemročný veterán a olympijský víťaz z roku 2004 chcel ukončiť aktívnu kariéru tento rok po augustových hrách.

Keďže MOV ich kvôli pandémii koronavírusu posunul na ďalší rok, rozhodol sa predĺžiť si ju. „Môj cieľ je pretekať na olympiáde v roku 2021. Veľa ľudí si myslí, že čas je proti mne a starším športovcom, no nie je to pravda," citovala ho agentúra AFP.

K rozhodnutiu ho inšpiroval aj najúspešnejší quarterback v histórii NFL Tom Brady. Ten má už 42 rokov, no v kariére bude pokračovať v tíme Tampa Bay Buccaneers, s ktorým pred pár dňami podpísal kontrakt. „Všetky tie správy o Tomovi Bradym mi dávajú veľkú nádej, aby som mohol povedať, že štyridsaťročný Justin Gatlin na dráhe nie je až taká šialenosť,“ povedal.

Gatlin triumfoval v šprinte na 100 m na OH 2004 v Aténach, kde získal aj bronz na dvojnásobnej trati a striebro v štafete 4x100 m. Na stovke získal striebro aj na OH 2016 a bronz na OH 2012. Jeho kariéru však poškvrnili dopingové kauzy, za ktoré dostal dva tresty a prišiel o OH v roku 2008. Informovala agentúra AFP.