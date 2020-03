TASR

Dnes o 07:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Basketbalovú Euroligu mužov chcú dohrať napriek pandémii koronavírusu

Hráč Madridu Facundo Campazzo (vpravo) dribluje cez Othella Huntera (uprostred) z Moskvy — Foto: TASR/AP

Mníchov 25. marca (TASR) - Napriek zložitej situácii s pandémiou koronavírusu by sa sezóna v prestížnej Eurolige basketbalistov mohla dohrať. V stredu sa na tom zhodla exekutíva súťaže, ktorú riadi spoločnosť ECA. Stať by sa tak ale mohlo iba v prípade, že bude zaručená ochrana zdravia všetkých účastníkov.

Tímy v Eurolige odohrali v základnej časti zatiaľ 28 z 34 kôl, v pláne je ju v prípade zlepšenia situácie na kontinente odohrať do konca. Nasledovať by mali play off a finálový turnaj, pre ktorý bol v kalendári pôvodne vyhradený termín 22. až 24. mája. Informovala o tom agentúra SID.