TASR

Dnes o 07:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní RTVS rozšíri vysielanie Školského klubu

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) rozšíri časovo aj obsahovo Školský klub.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. marca (TASR) - Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) rozšíri časovo aj obsahovo Školský klub, 45-minútovú interaktívnu reláciu zameranú na školákov prvého stupňa, ktorú vysiela od 18. marca na Dvojke.

„Od pondelka 30. marca do 3. apríla bude mať Školský klub dvojnásobné trvanie a prinesie aktivity aj pre žiakov druhého stupňa,“ TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková s tým, že Dvojka bude reláciu vysielať od 9.15 h do 10.45 h. Uvažuje sa o pokračovaní až do Veľkej noci.

Školský klub bude od pondelka rozdelený do troch blokov, pre prvý a druhý ročník, tretí a štvrtý ročník a piaty až siedmy ročník. Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň - tak ako deti v škole majú päť hodín, tak bude aj v Školskom klube každý deň iný predmet.

V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo.

Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje vzdelávacia nezisková organizácia Indícia. Učitelia sú z viacerých základných škôl z rôznych slovenských miest.

Reláciou bude naďalej sprevádzať jeden z moderátorov Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová, ktorých deti poznajú z programu Smajlíkovci. V štúdiu budú dvaja učitelia a k nim pribudne jeden metodik.

„Ten najmä rodičom vysvetlí, na čo sa jednotlivé úlohy zameriavajú a aké zručnosti rozvíjajú. Veríme, že takéto vysvetlenie pomôže divákom lepšie pochopiť spôsob koncipovania úloh a dá im tipy, ako s deťmi doma pracovať,“ priblížil Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia.

Snahou tvorcov relácie je podľa neho dávať podnety na činnosti doma alebo aj pre učiteľov v on-line prostredí, ktoré väčšina škôl poskytuje pre svojich žiakov.