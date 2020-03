Slovenky by mali dohrať kvalifikáciu ME v hádzanej v júni na jednom turnaji

TASR

Slovenské hádzanárky by mali zostávajúce štyri duely kvalifikácie ME 2020 dohrať v prvom júnovom týždni turnajovým spôsobom v jednom dejisku.

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky by mali zostávajúce štyri duely kvalifikácie ME 2020 dohrať v prvom júnovom týždni turnajovým spôsobom v jednom dejisku. Informovala o tom v stredu Európska hádzanárska federácia (EHF).

EHF odvolala pre pandémiu koronavírusu všetky zápasy pod svojou kuratelou až do konca mája a pripravila upravený kalendár svojich podujatí. Ten počíta s tým, že v prípade zlepšenia situácie s pandémiou by sa v júni opäť mohli rozbehnúť súťaže na reprezentačnej i európskej klubovej úrovni.

Slovenky odohrali v 4. kvalifikačnej skupine ME 2020 doteraz dva zápasy - v Rusku prehrali 14:35 a doma so Srbskom 26:27. Systémom doma-vonku mali hrať ešte dvakrát proti Švajčiarsku (pôvodne 25. marca v St. Gallene a 29. marca v Šali), doma s Ruskom (27. mája v Michalovciach) a v Srbsku (31. mája v Zrenjanine).

EHF ale rozhodla, že ak to bezpečnosť účastníkov dovolí, zápasy 3. až 6. kola kvalifikácie ME žien odohrajú od stredy 3. júna do nedele 7. júna na jednom mieste. Za päť dní by tak každý tím absolvoval štyri zápasy.

Zverenky kouča Pavla Streichera sú po dvoch kolách bez bodu na tretej priečke 4. skupiny o skóre pred Švajčiarskom. Tabuľku vedú Rusky pred Srbskom, účasť na šampionáte si zabezpečia prvé dva tímy. EHF informovala, že ak by sa kvalifikácia nemohla dohrať, do úvahy sa bude brať tabuľka doteraz odohratých stretnutí.