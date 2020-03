TASR

Dnes o 16:42 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Real Madrid pomôže zdravotníkom, zabezpečil im lietadlo s materiálom

Futbalisti Realu Madrid sa zapojili do boja proti koronavírusu.

Futbalisti Realu Madrid, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Madrid 25. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa zapojili do boja proti koronavírusu. V spolupráci s detským fondom Organizácie spojených národov UNICEF zabezpečili zdravotnícky materiál, ktorý by malo v piatok dopraviť do španielskej metropoly špeciálne lietadlo.

Prezradil to kapitán „bieleho baletu“ Sergio Ramos v rozhovore prostredníctvom skypeu v televízii Antena 3. On i jeho spoluhráči sa nachádzajú v karanténe po tom, ako diagnostikovali ochorenie COVID-19 hráčovi basketbalového družstva Realu. To zdieľa s futbalistami tréningové priestory.

V Španielsku je v súvislosti s koronavírusom kritická situácia, v stredu pribudlo vyše 5500 prípadov ochorenia COVID-19. Celkovo evidujú 47 610 infikovaných a takmer 3500 mŕtvych. Ochoreniu podľahol aj bývalý prezident Realu Madrid Lorenzo Sanz, pozitívny test mala aj niekdajšia hlava klubu Fernando Martin. Informovala o tom agentúra SID.