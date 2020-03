Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jon Bon Jovi počas pandémie v reštaurácii umýva riady a vydáva jedlo ľuďom bez domova

Spevák otvoril už tri reštaurácie, kde sa ľudia, ktorí sa nachádzajú v núdzi, môžu zadarmo najesť.

Spevák pomáha v čase krízy ľuďom bez domova — Foto: Instagram/jonbonjovi

NEW JERSEY 25. marca - Organizácia s názvom Soul Kitchen, ktorej je umelec riaditeľom, otvorila už tri reštaurácie, kde sa ľudia, ktorí sa nachádzajú v núdzi, môžu zadarmo najesť. Dodnes vydali už viac ako 100-tisíc jedál. Jedlá v týchto reštauráciách nemajú stanovenú cenu a je na hosťovi, či zaplatí. Ani v ťažkých časoch spevák nezanevrel na tých, ktorí to najviac potrebujú. Naďalej chodí do reštaurácie, kde umýva riady a vydáva jedlá ľuďom bez domova.

Spevák nezištne pomáha tam, kde to je najviac treba

„Naším poslaním je priniesť pozitívne zmeny a pomáhať ľuďom bez domova," vysvetľuje hudobný idol a dodáva: „Naše jedlá nemajú stanovenú cenu. Takže ak je niekto v núdzi, je vítaný a môže nám na oplátku pomôcť v kuchyni alebo v našej záhradke." Okrem toho spevák s manželkou založili organizáciu, ktorá poskytuje veteránom a bezdomovcom strechu nad hlavou. Taktiež otvorili centrá, kde pomáhajú mladým slobodným mamičkám, aby sa vedeli postarať o svoje dieťatko.

V čase, keď nemôže vystupovať s kapelou, pomáha tam, kde môže

Spevák zverejnil na svojom Instagrame fotku, ako umýva riady vo svojej reštaurácii. Pod snímku napísal: „Keď nemôžeš robiť to, čo mu sa venuješ, rob to, čo môžeš.“

Napísal pesničku, aby rozveselil ľudí v tažkom období

Spevák zverejnil na svojom Instagrame príspevok, kde poprosil ľudí, aby sa mu zverili, ako prežívajú náročné obdobie počas koronavírusu. Sám začal spievať začiatok pesničky, ktorý napísal a chce od fanúšikov, aby spoločne vymysleli ďalšie slová. „Prežívame ťažké časy, ale nezabúdajte na to, že sme v tom spolu. Dal som dokopy prvé slová pesničky, pomôžte mi dokončiť ju,“ napísal Jon Bon Jovi pod príspevok.