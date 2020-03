Klaudia Fiolová

Slovák z Taiwanu: Ľudia tu nepanikária, krajina výborne zabezpečila, aby sa každému ušlo rúško

Cestovateľ a fotograf Aleš Tvrdý opísal, ako sa s koronavírusom popasovali v Taiwane, kde sa nič na živote obyvateľov nezmenilo ani po vypuknutí epidémie.

Aleš žije momentálne v Taiwane — Foto: photoandtraveling.com

BRATISLAVA 25. marca - Koronavírus zasiahol mnohé krajiny na svete. Niektoré štáty sa však vedeli s nákazou popasovať bravúrne. Medzi ne patrí aj Taiwan, kde evidujú dodnes 235 prípadov a zatiaľ iba 2 úmrtia. Informoval o tom portál Taiwan News. O tom, ako krajina zvláda epidémiu, ako je možné, že aj napriek blízkosti k Číne dodnes zaznamenala pomerne málo prípadov a aké opatrenia sa zaviedli, nám porozprával cestovateľ Aleš Tvrdý, ktorý tam žije.

Rúško je pre ľudí v Taiwane bežné

Keď sa v decembri v Číne potvrdili prvé výskyty vírusu, podľa Alešových vládol na Taiwane medzi obyvateľmi pokoj. „Ľudia tu stále nosia na tvárach rúška. Jednak kvôli znečisteniu vo vzduchu, ak sú chorí, alebo aby nedýchali prach z ciest, keď jazdia na skútroch. Je jedno, či je leto alebo zima. Každý deň som na uliciach stretával mnoho ľudí, ktorí si takto kryli ústa a nos,“ opísal Aleš. Po tom, ako taiwanská vláda potvrdila Covid-19 aj v tejto krajine, nasledovali bezpečnostné nariadenia.

Prednedávnom sa k nemu dostala informácia, že na Slovensku je nedostatok ochranných rúšok a že ľudia zrazu nakupujú v potravinách viac ako predtým. „Tu na Taiwane nie je žiadna panika, chaos, stres alebo niečo obdobné. Ani obchody nie sú prázdne či „vyrabované“. Ľudia nosia rúška, tak ako aj inokedy,“ prezradil Aleš.

V meste, kde býva Aleš, fungujú ľudia takisto ako pred vypuknutím epidémie

On sám nespozoroval plošné zavretie škôl či obchodov. Ľudia takisto chodia do práce ako predtým. Nič sa výrazne nezmenilo. „Vyzerá to tu tak ako aj pred virózou. Rozdiel je v tom, že pred miestami a budovami, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, sa pred vstupom meria teplota a dezinfikujú sa ruky. Pred vstupom do nemocnice sú dve stanovištia. Len tadiaľ sa dá vojsť do budovy. Opäť sa tu meria teplota, no je tu ešte niečo navyše. Zamestnankyne si pýtajú identifikačný doklad a zapisujú si ma do evidencie. Takto je zaznamenaný každý, kto ide do nemocnice,“ hovorí Slovák.

Taiwanská vláda vydala nariadenie, že každý občan si môže kúpiť na jeden týždeň tri kusy jednorazových rúšok

Rúška sa na Taiwane dajú kúpiť buď v lekárni, alebo v drogérii. Veľmi dobre však majú ošetrené, aby sa rúško dostalo ku každému občanovi: „Taiwanská vláda vydala nariadenie o tom, že každý občan krajiny si môže kúpiť na jeden týždeň tri kusy jednorazových rúšok. Je to prevencia pred rôznymi špekulantami, ktorí by si chceli nakúpiť veľké zásoby a potom na tom zbohatnúť,“ hovorí Aleš.

Slovák má dobré skúsenosti v celej krajine, kde sa mu nestalo raz, že mu niekto ponúkol rúško zadarmo. Naposledy, keď bol u zubára, všetko prebiehalo ako predtým až na to, že si pred zákrokom mu zmerali teplotu a musel si vydezinfikovať ruky. Pred odchodom z ambulancie mu zubár ešte povedal nasledovné: „Keď si tu bol naposledy, tak si povedal, že nepotrebuješ rúška. Dúfam, že ich nebudeš potrebovať ani v budúcnosti. Ak však áno, tak si zober tieto,“ s týmito slovami podal Alešovi balík jednorazových rúšok zadarmo.

Momentálne je ostrov pre zahraničných návštevníkov uzatvorený

Tí, čo prišli na Taiwan pred týmto nariadením ako aj Aleš, tu môžu zostať. Keďže mnohé letecké spoločnosti zrušili svoje lety, tak je odlet z ostrova trochu zložitejší. To aj preto, lebo aj ostatné krajiny neprijímajú cudzincov. Ak sa stane, že niekomu na Taiwane skončí platnosť víz, tak môže bezplatne požiadať o ich predĺženie.