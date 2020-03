TASR

Box: Tretí zápas Furyho s Wilderom odložili pre koronavírus

Britský profesionálny boxer Tyson Fury a Američan Deontay Wilder si musia počkať na tretí vzájomný zápas

Britský profesionálny boxer Tyson Fury (vpravo) v súboji s Američanom Deontayom Wilderom počas súboja o titul šampióna organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii 22. februára 2020 v Las Vegas. — Foto: TASR/AP

Las Vegas 25. marca (TASR) - Britský profesionálny boxer Tyson Fury a Američan Deontay Wilder si musia počkať na tretí vzájomný zápas. Pre šíriaci sa koronavírus odložili tretí súboj naplánovaný na 18. júla v Las Vegas. Podľa promotéra Boba Aruma sa neuskutoční skôr ako v októbri.

„Nedokázali sme garantovať dodržanie pôvodného termínu. Kde by sa naň pripravovali a ako by sme predali vstupenky? Veď Briti ani nemôžu cestovať do USA,“ citovala Aruma agentúra SID.

Fury bude v treťom zápase obhajovať titul šampióna superťažkej váhy organizácie WBC, ktorý od Wildera získal 18. februára v MGM Arena, keď zvíťazil technickým KO v siedmom kole. Prvý duel v decembri 2018 skončil v Los Angeles remízou.