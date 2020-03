TASR

Hráči FC Barcelona nesúhlasia s návrhom na zníženie platov

Hráči Barcelony Jordi Alba (vpravo) a Lionel Messi (vľavo) — Foto: TASR/AP

Barcelona 24. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona nesúhlasia s prvotným návrhom vedenia klubu na zníženie platov. Podľa portálu marca.com im neprekáža zámer, keďže do Barcelony počas prerušenia súťaží pre pandémiu koronavírusu neprúdia príjmy, nepozdávajú sa im však jeho podmienky.

Katalánci potrebujú ročne na platy vyše 600 miliónov eur. Hráči sa ešte poradia so svojimi finančnými poradcami, no terajší návrh zrejme zamietnu a rokovania budú musieť pokračovať. Marca ďalej píše, že Barcelona by mohla dočasne pozastaviť kontrakty, ale podľa zdrojov z prostredia klubu zatiaľ takáto alternatíva nie je na stole.