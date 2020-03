TASR

Na identifikáciu nakazených poslúžia mobilné lokalizačné dáta, tvrdí Remišová

Informovala o tom vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovom brífingu v utorok.

Na snímke ministerka pre investície a regionálny rozvoj SR a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. marca (TASR) – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vypracuje legislatívny právny rámec na to, aby úradu boli k dispozícii mobilné lokalizačné dáta na identifikáciu ľudí, ktorí sú nakazení novým koronavírusom, aj ľudí, ktorí potenciálne môžu byť nakazení.

Informovala o tom vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovom brífingu v utorok. Toto opatrenie má byť len dočasné a informácie budú prístupné len Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Úprava legislatívy bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní.

„Tento legislatívny rámec nám umožní vytvoriť technické riešenie, ktoré momentálne už funguje v Čechách. Toto riešenie je zamerané na to, aby spomalilo nákazu, aby sme zabezpečili okamžitú izoláciu osôb v kontakte s potvrdeným prípadom nákazy a ich testovanie ešte pred prvými príznakmi,“ dodala Remišová.

Na technickom riešení tohto opatrenia ešte pracujú. Podobným spôsobom boli lokalizačné dáta podľa slov vicepremiérky využité aj v Južnej Kórei, Singapure či na Taiwane, kde sa šírenie pandémie nového koronavírusu podarilo znížiť.

Na základe mobilných lokalizačných dát chce úrad vytvoriť aj systém prioritizácie v testovaní. „Prvým predpokladom je, aby sme mali dostatok testov. Druhým predpokladom je, aby sme presne vedeli, koho treba testovať tak, aby sme zabránili hromadnému šíreniu tejto nákazy,“ vysvetlila vicepremiérka.

Do parlamentu posiela úrad aj návrh opatrenia na dočasné pozastavenie povinnosti zápisu do protischránkového registra. „Je to z toho dôvodu, že sme boli svedkami obrovských predražených nákupov. V praxi to funguje tak, že je zdravotnícka firma, ktorá má zdravotnícky materiál alebo má na sklade rúška, a aby od nej štát mohol niečo kúpiť, tak firma, napríklad v Turecku, sa musí najprv zapísať do nášho registra konečných užívateľov výhod,“ vysvetlila Remišová.

Má to pomôcť prilákať firmy predať zdravotnícky tovar práve Slovensku, keďže dopyt po takomto tovare vytvára momentálne celý svet. Firmy podľa nej využijú možnosť predať svoje produkty tam, kde je to najjednoduchšie.

Remišová tak chce predchádzať situáciám ako v prípade niektorých slovenských firiem, ktoré sa zapísali do registra, nakúpili zo zahraničia ochranné pomôcky a za predražené ceny ich predali Slovensku. „Cieľom tohto zákona je minimalizovať byrokraciu, ale zároveň to platí len na núdzový stav a len na zdravotnícke a ochranné pomôcky, na nič iné,“ dodala Remišová.