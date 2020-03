TASR

Peter Nagy zahrá fanúšikom v stredu on-line na Facebooku

Spevák Peter Nagy sa v neľahkých časoch rozhodol potešiť svojich fanúšikov.

Peter Nagy — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 23. marca (TASR) – Spevák Peter Nagy sa v neľahkých časoch rozhodol potešiť svojich fanúšikov. Keďže nemôžu prísť na koncert, prinesie svoje piesne priamo k nim do obývačiek.

Na žiadosť priaznivcov na sociálnej sieti pripravil on-line vystúpenie na svojej facebookovej stránke v stredu 25. marca o 21.00 h. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Inšpiroval sa aj Žbirkom

„Súčasnú situáciu vnímam ako prvé varovanie. Sami sme sa odtrhli od prírody a často ňou doslova pohŕdame. Toto, čo sa deje, je odpoveď prírody na našu pýchu. V piesni 50 žiráf o tom spievam - príde deň, keď táto zem nás ďalej neunesie,“ vysvetľuje spevák. V priamom prenose si môžu diváci spolu s Nagyom v pohodlí svojho domova zaspievať jeho veľké hity a spríjemniť si tak súčasnú situáciu.

„Páčil sa mi nápad Mekyho Žbirku a páči sa mi spraviť to zadarmo. Vtedy to má v tejto situácii zmysel. Zahrám na žiadosť fanúšikov pár piesní naživo cez Facebook. Verím, že sa čoskoro stretneme na koncerte. Je to zvláštne, ale ľudia začínajú mať k sebe trochu bližšie, aj keď sme od seba izolovaní, lebo v týchto zlých časoch sme všetci na tom rovnako. Toto nechcené a nečakané spomalenie je možno dobrý návod, ako sa dožiť lepšej budúcnosti. Išli sme príliš rýchlo,“ konštatuje Nagy.