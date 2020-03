TASR

Dnes o 15:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní RTVS odkladá štart Športu, dôvodom je situácia súvisiaca s koronavírusom

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odkladá na neurčito spustenie samostatnej programovej služby Šport.

Na snímke vedúci Sekcie športu RTVS Matej Hajko — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 24. marca (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odkladá na neurčito spustenie samostatnej programovej služby Šport. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková s tým, že plány skomplikovala pandémia nového koronavírusu a postupné rušenie veľkých športových udalostí tohto roka.

Rozbehnuté práce, ktoré súviseli s prípravou nového vysielacieho okruhu, chce však RTVS dokončiť v maximálne možnej miere. V pôvodne uvažovanom termíne plánovala RTVS športový program spustiť pred začiatkom majstrovstiev Európy vo futbale.

V prípade, že by slovenskí futbalisti na turnaj nepostúpili, boli alternatívou pre začiatok vysielania letné olympijské hry v Tokiu, ktoré sa majú začať 24. júla. Futbalový šampionát už preložili, rovnaký osud je možný aj v prípade olympiády.

„V čase vrcholiacich príprav na vznik Športu, keď sú rozbehnuté stavebné práce, technologické obstarávania, skladba programu, nákup licencií a výberové konania na nových ľudí, sme sa dostali do obrovskej neistoty. V tejto chvíli by bolo maximálne nezodpovedné oznámiť konkrétny termín spustenia nového okruhu a vstupovať do ďalších finančných záväzkov,“ vysvetlil šéf športovej sekcie RTVS Matej Hajko.

Ako tvrdí, nikto nevie predpovedať, ako sa situácia okolo nového koronavírusu vyvinie a kedy začne šport na Slovensku a vo svete naplno fungovať. „Keď bude jasné, že je to procesne, finančne a personálne reálne, tak prípravy opäť rozbehneme,“ deklaruje Hajko.

RTVS však chce rozbehnuté práce dokončiť v maximálnej možnej miere. Týka sa to rozširovania vysielacích priestorov i zázemia pre redakciu. „Využijú sa v prospech efektívneho fungovania celej inštitúcie,“ poznamenal Hajko.