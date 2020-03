TASR

Fehérváry a ďalší slovenskí hokejisti finančne pomôžu v boji s koronavírusom

Deväť slovenských hokejistov sa rozhodlo pomôcť bojovať s pandémiou nového koronavírusu

Slovenský obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry (42) a Trevor Lewis z Los Angeles Kings — Foto: TASR/AP

Bratislava 23. marca (TASR) – Deväť slovenských hokejistov sa rozhodlo pomôcť bojovať s pandémiou nového koronavírusu. Martin Fehérváry, Adam Ružička, Martin Pospíšil, Michal Čajkovský, Adam Liška, Marián Studenič, Miloš Kelemen, Tomáš Tatar a Adam Žiak sa zapojili do iniciatívy „Kto pomôže Slovensku", ktorá na transparentnom účte kumuluje finančné prostriedky od dobrovoľných darcov a prostredníctvom nich pomáha nemocniciam či domovom sociálnych služieb zvládať náročné obdobie.

Ako to vzniklo?

Počet ľudí nakazených chorobou COVID-19 pribúda, zastavenie jej rozmachu je v nedohľadne. V týchto časoch patrí k najvyťaženejším najmä zdravotnícky personál, ktorému chýba potrebné (nielen) ochranné vybavenie. Aj preto vznikla iniciatíva Kto pomôže Slovensku, ktorá okrem finančnej pomoci víta i materiálnu.

„Iniciatíva vznikla u administrátora stránky Demotivácia, ktorú určite väčšina ľudí pozná zo sociálnych sietí. Osobne sa poznám s jej administrátorom. Rád podporuje dobročinné akcie, navyše patrí k ľuďom, ktorí sa podieľajú na činnosti iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Oslovil ma, či by sme im v partii mladých hokejistov mohli finančne pomôcť. Odvetil som, že napíšem zopár chalanom, s ktorými sa dobre poznám, respektíve s ktorými som vyrastal a niečo vymyslíme,“ priblížil pre hockeyslovakia.sk obranca Martin Fehérváry, ktorý rozšíril myšlienku medzi ďalších hokejistov.

Výzva hokejistu Washingtonu

Dvadsaťročný obranca Washingtonu Capitals v nedeľu večer uverejnil na Instagrame výzvu so zmysluplným charakterom. Označil Ružičku, Čajkovského, Pospíšila, Lišku, Studeniča, Kelemena, Tatara a Žiaka, aby ho nasledovali a finančne prispeli na podporu tejto iniciatívy.

„Chceli sme, aby pomohli aj iní ľudia, nielen my. Napokon sa to rozbehlo. Každé euro je dobré. Výťažok smeruje na nákup potrebných pomôcok pre lekárov, ktorí nám v týchto časoch pomáhajú. Je to dobrá vec," pokračoval Fehérváry.

S priateľmi sa dohodli na spoločnej iniciatíve, príspevok však posielal každý zvlášť. Deväťčlenná skupina zaslala vyše 5-tisíc eur. „Keďže sme z hokejovej obce boli tí, ktorí takúto výzvu naštartovali, chceli sme na úvod prispieť vyššou čiastkou. Myslím, že sa nám to podarilo. Ďakujem každému jednému chalanovi od nás i ďalším, ktorí prispeli a zdieľali výzvu ďalej,“ dodal.

Viac informácií o iniciatíve Kto pomôže Slovensku je k dispozícii na stránke https://www.ktopomozeslovensku.sk/.