Ľubomíra Somodiová

Včera o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Pri dedine im mala stáť skládka nebezpečných odpadov. Občania spojili sily a žiadna skládka nebude

V Jasove mala vyrásť skládka s nebezpečným odpadom len necelý kilometer od ľudských obydlí. Proti výstavbe sa postavili nielen obyvatelia Jasova, ale aj okolitých obcí, a spoločnými silami sa im podarilo zastaviť jej výstavbu.

Jasovčania a okolité obce vyhrali boj proti skládke nebezpečného odpadu — Foto: Facebook/Jasov, TSR/KR PZ SR

JASOV 24. marec - Jasovčania majú dôvod na radosť. Po takmer štvrťročnom boji so spoločnosťou Remko Sivník, ktorá je dcérskou firmou spoločnosti KOSIT, zvíťazili.

Brána do Slovenského krasu Jasov je obec nachádzajúca sa v okrese Košice-okolie a je vstupnou bránou do Národného parku Slovenský kras. Obec je významným bodom na turistickej mape Slovenska. Nachádza sa tu Jasovská jaskyňa, ktorá je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Okrem toho sa obec môže pochváliť premonštrátskym kláštorom z 18. storočia, ktorý disponuje veľkou knižnicou s 80-tisíc zväzkami kníh z oblasti teológie. Krásnu scenériu dotvárajú aj vzácne dubiny, ktoré sa tiahnú pri brehu Jasovských rybníkov.

Jasovská jaskyňa. Foto: TASR/František Iván

Skládka v Jasove. Foto: Jana Ptriková

V novembri sa dozvedeli, že v marci u nich vyrastie skládka

Spoločnosť mala v úmysle neďaleko štátnej cesty Jasov/Rudník postaviť skládku nebezpečného odpadu. Ak by sa jej to podarilo, v marci tohto roku by sa v obci začalo s jej budovaním.

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rezortu životného prostredia upozornil obecný úrad na zámer spoločnosti začiatkom novembra minulého roka. Následne bola informácia zverejnená na obecnom webe a tabuli.

Zmobilizovali sa ľudia a obce

Medzi občanmi to vyvolalo vlnu nevôle. Mestské zastupiteľstvo s výstavbou nesúhlasilo a občania sa zmobilizovali. Medzi nimi aj Jana Petriková, účtovníčka obecného úradu. Okolitá príroda je pre ňu veľmi dôležitá, preto sa snaží chrániť ju.

Jana Petriková zmobilizovala ľudí v Jasove a okolí. Foto: Screenshot RTVS

„Ako dieťa som v nej trávila voľný čas, a aj teraz, ak je príležitosť. Aj svoje deti som vychovala tak, aby ju chránili a vážili si ju,“ povedala pre Dobré noviny. V mene občanov a petičného výboru obce napísala list viacerým kompetentným inštitúciám, v ktorom žiadala o pomoc a právnu radu.

Jednu skládku už majú, druhú nechceli

„V Jasove už existuje skládka na komunálny a objemný odpad, ale mala sa začať výstavba skládky na nebezpečný odpad, a to je iná kategória. V okolitých obciach sa vytvorili petičné výbory a podpísali sa petície,“ uviedla. K petícii sa pridali obce Poproč, Rudník, Medzev, Debraď, a mesto Moldava nad Bodvou.

V petícii vyjadrili svoje obavy, že skládka predstavuje pre občanov veľké riziko, keďže mali dôvodnú obavu z následkov na životné prostredie, znečistenie pôdy, ovzdušia, podzemných vôd a následkov na zdravie obyvateľstva.

Chemikálie a ťažké kovy

„Celková doba plnenia plánovanej skládky by mala byť cca 17 rokov pri uvažovaní ročného množstva cca 10 000 m3. V prevádzke mala byť 25 rokov. Nebezpečný odpad ako chemikálie ťažké kovy, postreky, halogény, olovo, azbest a iné mali zvážať nielen z Košického kraja, ale aj z Prešovského a Žilinského,“ dodala.

Ôsmeho januára 2020 a dvanásteho februára 2020 sa konalo rokovanie na Ministerstve životného prostredia ohľadom hodnotenia vplyvu skládky na životné prostredie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia navrhovateľa, spracovateľ zámeru a zástupcovia obcí Jasov, Poproč a petičných výborov.

„Aj napriek predloženým nesúhlasným stanoviskám aj od iných inštitúcií zástupcovia firmy REMKO Sírnik s.r.o. vtedy neodstúpili od svojho návrhu a vo výstavbe skládky chcela pokračovať," ozrejmila.

Obec Jasov v okrese Košice – okolie má bohatú históriu, ktorá sa viaže hlavne k existencii kláštora premonštrátov. Foto: TASR/František Iván

Po námietkach ministerstva a nátlaku obcí firma prehodnotila námietky

„Lenže v piatok 22. februára 2020 nastal zvrat. Jej predstavitelia v RTVS oznámili, že odstupujú od zámeru zriadiť u nás skládku,“ povedala s úsmevom Petriková, ktorá spoločnosti ďakuje, že sa nakoniec tak rozhodla.

Firma Remko Sirník podnikla všetky kroky potrebné na zastavenie konania. Začiatkom marca poslalo obci Ministerstvo životného prostredia SR oznámenie, že správne konanie pozastavuje.

Rozhodnutie rezortu životného porstredia. Foto: Archív/Jana Petriková

Oplatí sa bojovať

Nakoniec sa ukázalo, že snaha obcí a obyvateľov nebola márna. Okrem toho, že si môžu konečne vydýchnuť, že v ich obci nebude nebezpečná skládka, majú ďalší dôvod na radosť. Okrem zastavenia výstavby novej skládky sa podarilo aj to, že už existujúca skládka sa rekultivuje.