Klaudia Fiolová

Dnes o 14:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Cigánski diabli priamo u vás doma! Ich koncert môžete pozerať aj na Dobrých novinách

Počas večera odznie populárny Montiho Csardás, slovenský hit zo 60-tych rokov Spomienky mámivé či pieseň Cigánka z rovnomenného muzikálu autora Ernesta Šarköziho.

— Foto: TS

BRATISLAVA 24. marca - Cigánski Diabli sa v spolupráci s portálom Moja kultúra rozhodli pripraviť pre všetkých, ktorí tieto dni či týždne trávia doma, online koncert. Ako sme už v ich podaní zvyknutí, určite pôjde o poriadnu energickú hudobnú smršť. Na Slovensku už niekoľko týždňov čelíme náročnej situácii, ktorá sa dotkla aj oblasti kultúry. Krízová situácia, ktorá nastala v súvislosti s koronavírusom, v mnohých európskych štátoch, paralyzovala život umelcom. Bez koncertov a kontaktu s fanúšikmi ostali aj muzikanti a niekoľko týždňov to pociťuje aj orchester Cigánski Diabli, ktorý sa rozhodol pre svojich fanúšikov usporiadať online koncert.

„S naším publikom sa chceme spojiť aspoň touto cestou a zahráme pre nich výber našich piesní.“

O kapelníkovi Cigánskych Diablov Ernestovi Šarközim je známe, že každý jeden koncert berie ako sviatok, poctivo sa naň pripravuje a ani v tomto prípade nespravil výnimku: „Hrať pre publikum pre mňa znamená úplne najviac. Je to pre mňa veľká radosť a kontakt s publikom mi nesmierne chýba. Za celú našu existenciu som nikdy nič podobné nezažil. Aj preto sme si v našom orchestri povedali, že sa s naším publikom spojíme aspoň touto cestou a zahráme pre nich výber našich piesní. Je to obyčajné ľudské gesto, ktorým by sme aj našou hudbou chceli prejaviť a ukázať ľuďom, kdekoľvek sa nachádzajú, že sme s nimi,“ hovorí kapelník a fenomenálny cimbalista európskeho formátu Ernest Šarközi.

Cigánski Diabli – Gypsy Devils je celosvetovo známe teleso. Už od roku 1991 koncertuje po celom svete, vystupoval už na všetkých piatich kontinentoch a v 35 krajinách vrátane USA, Austrálie, Kanady, Japonska, Číny, Južnej Kórei, Mexika, Egyptu a takmer celej Európy. Pre fanúšikov je vzácna najmä energia z ich muziky, ktorá je na živých vystúpeniach orchestra nezameniteľná.

Kontakt s publikom a spoločné muzicírovanie chýba aj primášovi kapely

„Hocikedy si doma môžem zahrať na husliach, ale nikdy to nie je ono, pokiaľ nie ste spolu s kapelou, necítite tú pravú atmosféru a verím tomu, že aj keď na diaľku, podarí sa nám získať kontakt s publikom. Osobne sa na tento online koncert teším. Pripravujeme sa naň ako na každý iný koncert a verím tomu, že bude diabolsky dobrý, aj keď v karanténnych podmienkach,“ s úsmevom podotkol prvý huslista orchestra.

Ozdobou orchestra je speváčka a violončelistka Silvia Šarköziová, ktorá neskrýva nadšenie a všetkých pozýva na sledovanie online koncertu: „V týchto náročných chvíľach by sme mali držať spolu, ale zároveň sa snažiť aspoň na chvíľu zabudnúť na tie náročné a stresujúce dni, ktoré máme za sebou a ktoré nás možno ešte čakajú. A aký je najlepší liek na utrápenú ľudskú dušu? No predsa hudba! Aj preto sme si povedali, že piesňami povzbudíme ľudí a odovzdáme im trošku pozitívnej energie. Ja osobne verím, že repertoár, ktorý sme pre našich priaznivcov pripravili, ale aj tých, ktorí si nás možno vypočujú po prvý raz, aspoň na chvíľu pomôže odpútať sa od ťažkej reality,“ hovorí Silvia.

Foto: TS

Online koncert si môžete pozrieť aj na našom portáli

Online koncert Cigánskych Diablov, ktorý bude moderovať šéfredaktor portálu mojakultura.sk Anton Faraonov, si budete môcť pozrieť na YouTube kanáli portálu Moja kultúra a tak isto aj na partnerskom webe DobréNoviny.sk. Počas večera odznie populárny Montiho Csardás, slovenský hit zo 60-tych rokov Spomienky mámivé, pieseň Cigánka z rovnomenného muzikálu autora Ernesta Šarköziho, rovnako aj jeho Židovské melódie a mnoho ďalších skladieb.

Členovia formácie Ernest Šarközi, kapelník a cimbalista, Silvia Šarköziová, violončelistka a speváčka, Štefan Banyák, prvé husle, Jozef Farkaš, viola, Zoltán Grunza, klarinet, tárogató a Róbert Fehér, kontrabas si pre vás pripravili mix pesničiek, v ktorých sa prejaví inštrumentálne majstrovstvo všetkých členov kapely, ale najmä ich živelná energia. Verte tomu, že sa dokáže preniesť aj cez vaše tablety, počítače či mobilné telefóny až k vám domov. A práve tú energiu v dnešných dňoch všetci potrebujeme viac ako čokoľvek iné.

Týmto koncertom to však ešte nekončí. Portál mojakultura.sk má pre vás aj bonus. Cez víkend sme pre všetkých priaznivcov orchestra pripravili ďalší stream. Sledujte nás na sociálnych sieťach a dozviete sa viac.