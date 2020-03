Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní 74-ročná babička šije rúška pre celú obec: Ušijem, koľko vládzem, hovorí dôchodkyňa

Zdenka Sedláková sa pri čísle 200 nezastaví. Jej cieľom je ušiť 1500 rúšok.

Zdenka šije ochranné rúška doma — Foto: Archív: DN

KYSAK 24. marca - V čase domácej karantény a prísnych opatrení je veľmi dôležité, aby ľudia držali spolu. Treba myslieť aj na seniorov, ktorí patria do najzraniteľnejšej skupiny ľudí v čase pandémie. Práve oni by mali mať čo najmenej kontaktu s ostatnými, aby predišli nákaze. Niektorí seniori sú stále aktívni aj počas karantény a podávajú pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. O svojej dobročinnej aktivite nám porozprávala aj Zdenka Sedláková, ktorá má 74 rokov a šije doma ochranné rúška nielen pre svojich známych, ale pre celú obec.

Na pomoc dôchodkyne prišli aj pracovníčky z obecného úradu

Pani Sedláková sa ani v dôchodkovom veku nenudí. Keď sa dopočula o tom, že ochranných rúšok je nedostatok, sama si sadla za šijací stroj a začala rúška vyrábať.

„O pomoc ma poprosil starosta našej obce. Keďže je nedostatok rúšok všade naokolo, každá pomocná ruka sa zíde. Poprosil ma preto, aby som ušila toľko rúšok, koľko sama zvládnem,“ prezradila Zdenka.

Pani Zdenka chce ušiť až 1500 rúšok

Seniorka by sa bez pomoci ďalších občanov nezaobišla. Pracovníčky z obecného úradu jej pomohli zozbierať látky potrebné na ušitie rúšok. Všetok materiál pozbierali po svojich domácnostiach. Veľmi dobre však vedeli, že čím viac bude látky, tým viac bude aj rúšok pre ľudí.

Zdenka Sedláková má cieľ ušiť až 1500 rúšok — Foto: Archív: DN

„Zatiaľ som ušila už takmer 200 rúšok. Mojím cieľom je ale ušiť 1500 rúšok. Dúfam, že sa mi to podarí,“ hovorí dôchodkyňa.

V náročnom období, ktoré prežíva momentálne Slovensko, sa ukáže, aká je súdržnosť krajiny. Každá pomoc sa naozaj zíde a keď máme poraziť koronavírus čím skôr, musí každý podať pomocnú ruku. Pani Sedláková tak môže ísť príkladom naozaj pre každého.