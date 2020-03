Dobré noviny

Ďalšie lietadlo zo zahraničia. Slovenská firma zabezpečila milióny pomôcok na boj s koronavírusom

V Prahe pristálo ďalšie lietadlo s dôležitou pomocou, z ktorej sa obrovský kus ujde aj Slovensku.

Dorazila ďalšia pomoc — Foto: Facebook/Patrik Tkac

BRATISLAVA 24. marca - V Prahe pristálo ďalšie lietadlo s dôležitou pomocou, z ktorej sa obrovský kus ujde aj Slovensku. Tentokrát okrem rúšok obsahovalo aj ochranné obleky, okuliare a testy. Na Facebooku o tom informoval Patrik Tkáč zo spoločnosti J&T.

Ide tak už o druhé lietadlo v priebehu niekoľkých dní, ktoré priviezlo pomoc vďaka tejto firme. „Toto bolo dôležité, lebo okrem ďalšieho pol milióna našich rúšok sme doviezli aj dva milióny, ktoré objednalo Slovensko a podarilo sa doviezť aj prvú časť veľmi žiadaných ochranných oblekov, ochranných okuliarov a testov," uviedol spoluzakladateľ J&T.

Dodáva, že spolu prišlo 2,5 milióna chirurgických rúšok (z ktorých 500-tisíc darovala firma), 20-tisíc ochranných oblekov, 25-tisíc okuliarov a 50-tisíc testov. O to, o aké testy ide, chce Tkáč spresniť neskôr.

Z pomoci si nenechávajú nič

Podnikateľ vzhľadom na stav zásob v oboch krajinách predpokladá, že väčšinu z tejto zásielky uvidí Slovensko. „Michaela Boďová a ministerstvo vnútra si materiál nadránom prevzali na pražskom letisku," vysvetľuje.

Pracoviskám, ktoré sa na nich obracajú s prosbou o priamu dodávku, odkazuje: „Treba si uvedomiť, že jediná správna vec je darovať všetok materiál ešte pred pristátím lietadla, aby mohol byť jasne deklarovaný ako humanitárna pomoc a aby mohol byť zrýchleným colným konaním presunutý do SR. Takže mi si z pomoci NIČ nenechávame, ale máme ústnu dohodu, že všetky žiadosti, ktoré nám posúvate, budú posúdené a ideálne realizované po posúdení akútnosti požiadavky."

Využívajú kontakty v Číne

J&T sa už minulý týždeň spolu s Energetickým a průmyslovým holdingom (EPH) rozhodlo, že Slovensku a Česku darujú ochranné pomôcky a zdravotnícky materiál na boj v hodnote 8 miliónov eur (4 milióny eur pre SR a 4 milióny eur pre ČR). Rozdeľovať ich má Nadácia J&T, EPH, Nadácia EPH, Nadácia JOJ a Nadácia Poštovej banky v úzkej kooperácii s krízovými štábmi oboch krajín.

Ako tvrdí Tkáč, pozorne sledujú snahy vlád zabezpečiť pre ľudí dostatok najpotrebnejšieho materiálu pre boj proti koronavírusu, no zároveň si uvedomujú komplikovanosť situácie a to, že žiadna cesta dnes nie je istá. Preto sa rozhodli využiť kontakty v Číne a prostredníctvom partnerov sa pokúsili zabezpečiť pre obe krajiny aspoň to najpotrebnejšie.