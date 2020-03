Šéfkuchár Pohlreich nelení. Zadarmo rozváža jedlo zdravotníkom, hasičom a policajtom

Klaudia Fiolová

Aj porotca MasterChef Česko Jan Punčochář sa pridal k iniciatíve.

PRAHA 24. marca - Českú republiku takisto ako aj zvyšok sveta zasiahol koronavírus a mnoho ľudí tak zostalo doma, v domácej karanténe. To si ale zdravotníci, policajti a hasiči nemôžu dovoliť, keďže musia pomáhať tam, kde je to najviac treba. Každý deň prichádzajú do kontaktu s možnými nakazenými, a preto nemajú ľahkú úlohu.

„Namiesto toho, aby sme šili rúška, dáme najesť tým, ktorí sú teraz pod tlakom“

Zdeněk Pohlreich je český šéfkuchár, ktorý sa okrem iného preslávil svojím gastronomickým programom Ano, šéfe!. V momentálnej situácii mu nezostávalo nič iné, ako sa prispôsobiť prísnym opatreniam, a tak rozbehol vo svojej reštaurácii rozvoz. Ale to nie je všetko. Rozhodol sa pomôcť tam, kde to najviac potrebujú.

„Zohnal som sponzorské peniaze a založil transparentný účet. My šéfkuchári investujeme svoje vedomosti a zázemie. Pretože varenie je to jediné, čo ovládame, takže namiesto toho, aby sme šili rúšky, chceme dať najesť tým, ktorí sú teraz pod tlakom,“ povedal Polreich pre portál iDnes.cz. Od soboty tak rozváža jedlo zadarmo záchranným zložkám v Prahe.

Najznámejší šéfkuchári v Česku spojili sily, aby pomohli záchranným zložkám

Postupne sa ukázalo, že na území českého hlavného mesta pôjde o 132 porcií pre zdravotnícku záchrannú službu, 150 porcií pre hasičov a 550 porcií pre mestskú políciu. To už šéfkuchár sám uznal, že so svojím tímom sám nezvládne, preto oslovil svojho kolegu z branže, Jana Punčocháře. Ten dlho nerozmýšľal. Vďaka jeho reštaurácii sa tak od utorka nasýtia členovia mestskej polície.

Ako sám Punčochář priznal, pre nich je tiež motiváciou, že môžu pomôcť iným a zároveň nemusia doma sedieť v karanténe, inak by sa zbláznili. „Byť doma zatvorení nie je pre nás úplne ideálne. Pozerať sa na správy každý večer nám tiež neprospieva,“ hovorí šéfkuchár.

