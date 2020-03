TASR

Tréner Arsenalu Arteta sa podľa vlastných slov už uzdravil po nákaze koronavírusom

Na archívnej snímke tréner anglického futbalového klubu Arsenal Londýn Mikel Arteta — Foto: TASR/AP

Londýn 23. marca (TASR) - Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta sa podľa vlastných slov už zotavil po nákaze koronavírusom. Tridsaťsedemročný Španiel mal pozitívny test 13. marca po stretnutí s majiteľom Olympiakosu Pireus Evangelosom Marinakisom.

Celý tím Arsenalu následne putoval na 14 dní do karantény. „Trvalo to tri, alebo štyri dni, než som sa cítil lepšie a nabral energiu. Teraz je to už dobré, cítim, že som sa uzdravil,“ povedal v rozhovore pre španielsky kanál La Sexta, z ktorého citoval aj britský portál BBC.

Arteta zároveň popísal chvíle, ktoré predchádzali prerušeniu Premier League. „Bol som práve v aute po tréningu, keď mi volali, že prezident Olympiakosu má koronavírus. Okamžite mi napadlo, že ani ja sa necítim dobre a že mnoho hráčov s ním prišlo do kontaktu. Na druhý deň sme mali mať zápas s Manchestrom City a rozhodne sme nemohli vystaviť riziku toľkých ľudí.“

Arsenal sa v utorok mal vrátiť do tréningového procesu, no pre zhoršujúcu sa situáciu v krajine sa tak nestane. Vo Veľkej Británii aktuálne evidujú vyše 5800 prípadov nakazenia koronavírusom, 289 osôb chorobe podľahlo.